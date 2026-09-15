Así puede seguir en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: RTVC los transmite

🗞️🇨🇴 Día dorado para Colombia en los Juegos Suramericanos. El patinaje de velocidad, con cuatro medallas de oro, y el levantamiento de pesas, con tres, los deportes más laureados en el segundo día de competencias. 🔗: https://t.co/nsa0VU0Pnt pic.twitter.com/wROSjgMVGe

La transmisión está disponible por medio de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia , con una cobertura que busca acercar a los aficionados a los deportistas colombianos que compiten en Argentina.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están en marcha y los colombianos pueden seguir desde el país las competencias de la delegación nacional a través de las plataformas de RTVC Sistema de Medios Públicos .

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La televisión pública llevará la acción de los Juegos a través de Señal Colombia, mientras que Radio Nacional de Colombia acompañará las competencias desde sus 74 frecuencias a nivel nacional.

De esta manera, los aficionados de diferentes regiones del país podrán seguir las actuaciones de los atletas colombianos durante el evento, que reúne a más de 4.000 deportistas de 15 países. Los Juegos Suramericanos se disputarán hasta el 26 de septiembre y cuentan con competencias en 43 deportes y 60 disciplinas.

Colombia, protagonista en Argentina

La delegación colombiana ya comenzó su participación en las diferentes competencias y busca sumar medallas en una edición que reúne a los principales deportistas de Suramérica. La transmisión de RTVC fue gestionada por el Comité Olímpico Colombiano (COC), el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e Inravisión – Sistema de Medios Públicos, ante la ODESUR.

El objetivo es que los colombianos puedan acompañar a sus representantes durante las jornadas de competencia, sin importar la región del país en la que se encuentren.

Así, mientras los atletas buscan dejar en alto el nombre de Colombia en Argentina, la televisión y la radio pública se convierten en una alternativa para seguir de cerca sus resultados y las principales historias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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🥇🥇 ¡Oros sobre ruedas en los Juegos Suramericanos! 🇨🇴🛼



Colombia se subió a lo más alto del podio en el Patinódromo Municipal de Rosario, con los oros de Kollin Castro y Santiago Vásquez en los 200 metros contrarreloj. ¡Seguimos sumando! pic.twitter.com/3l2FEizsLq — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 14, 2026

Así va el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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