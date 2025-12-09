Buga hizo historia: más de 2.000 personas en la Carrera Ser Inspiración 2025

La ciudad recibió a más de 2.000 corredores, incluidos 150 atletas paralímpicos, en un evento que reunió a referentes olímpicos, movilizó a toda la comunidad y consolidó a Buga como un epicentro de inclusión y deporte en Colombia. Foto: Ser Inspiración

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tarde del 6 de diciembre dejó en Buga una imagen difícil de olvidar. Calles repletas, voces que acompañaban cada paso y un ambiente que convertía la ciudad en un escenario de propósito colectivo. Más de 2.000 personas, entre ellas 150 atletas paralímpicos, participaron en la Carrera Ser Inspiración 2025, un evento que no solo llenó de movimiento las vías de la ciudad, sino que reafirmó la intención de apoyar la inclusión y que demostró que el deporte adquiere otra dimensión cuando recibe el apoyo adecuado.

La magnitud del encuentro se entendía apenas con observar la línea de partida. Allí estaban figuras que han marcado la historia del atletismo en América y Europa, referentes que han competido desde Atenas 2004 hasta París 2024. Nombres como Juan Carlos Cardona, Rafael Botello, Eduardo Dutra y, por supuesto, Francisco Sanclemente, impulsor principal del proyecto, compartieron el mismo espacio con corredores aficionados, clubes locales y deportistas que encontraron en Buga un lugar para hacerse visibles y, sobre todo, para sentirse parte de algo mayor.

El trabajo de la Corporación Ser Inspiración, que dedicó ocho meses a preparar este encuentro, encontró respaldo pleno en la ciudad. Las calles se llenaron de familias, hinchas, curiosos y locales que hicieron del recorrido una celebración permanente. Cada aplauso era una forma de acompañar, cada letrero una declaración de orgullo. Buga se convirtió en el escenario ideal para mostrar que la diversidad no es un lema, sino un músculo social capaz de transformar espacios públicos y narrativas deportivas.

La carrera también demostró que la visión y el liderazgo pueden convertir una idea en una estructura sólida. Francisco Sanclemente y su equipo lograron articular voluntades de empresas e instituciones como Celsia, Primax, Corazón de Caña, Qbco, Macpollo, SmartFit y la Alcaldía de Buga, que asumió el desafío como propio. El resultado fue un modelo de cooperación que rara vez se ve con tal sincronía en eventos de esta escala en ciudades intermedias. El proyecto dejó claro que cuando la responsabilidad se comparte, los imposibles se reducen.

Organizar el evento fue, en palabras de la propia organización, un desafío monumental. La preparación trajo decisiones delicadas, ajustes que exigían mejorar cada detalle y una logística que se expandía con la misma velocidad del sueño que estaban construyendo. Por eso, la experiencia de Cultura Runner y el equipo de la Media Maratón de Tuluá resultó decisiva, aportando conocimiento y estructura en momentos clave, tanto en la Expo como en la carrera.

En Silla Atlética, el triunfo fue para Rafael Botello, seguido por Sairo Fernández y Eduardo Dutra. En Silla Convencional – Femenino, la victoria quedó en casa con Alexandra Sarmiento. En la categoría Élite Masculina, el podio lo ocuparon Carlos Patiño, David Pechené y Yeisson Parra, mientras que en Élite Femenina dominaron Yesica Sánchez, Diana Castillo y Erika Ladino.

Pero más allá de los tiempos, los lugares y las medallas, el mensaje que dejó la Carrera Ser Inspiración fue el de un país que puede construir futuro desde la igualdad de oportunidades. Lo ocurrido en Buga no fue un evento aislado, sino una señal de que las ciudades intermedias pueden liderar procesos ambiciosos, conectar agendas sociales y demostrar que la inclusión funciona cuando se ejecuta con rigor y convicción.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador