Cadetes de todo el país desafían sus límites físicos frente al mar Caribe

Eran épocas en las que se hablaba de Jaime Aparicio, semifinalista en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956; del béisbol en la costa…

Participarían la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y, por supuesto, la Policía. Había un objetivo claro: conocerse, afianzar la confianza, competir y hacer nuevos amigos.

Fue en 1957 cuando el coronel Carlos Galindo Rodríguez, director de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, tuvo la idea de hacer unos juegos deportivos de cadetes con las demás escuelas de formación militar.

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Eran épocas en las que se hablaba de Jaime Aparicio, semifinalista en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956; del béisbol en la costa Caribe y de la selección de fútbol, que no había clasificado a la Copa del Mundo.

Estos y otros deportistas eran los referentes para los jóvenes cadetes que competirían en 14 disciplinas, como atletismo, esgrima, equitación y ajedrez. Los marinos se alzaron con la primera victoria de estos juegos.

Los Interescuelas, como se les conoce, se siguieron realizando y, por esa magia del mar y el Caribe, hoy, después de 69 años, el encuentro es en la isla de Manzanillo, donde está la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Los días de competencia terminan el próximo 31 de octubre.

Todos los deportistas en la toldilla

El sol comienza a romper el cielo gris de tres días de lluvia en Cartagena. Se escucha el pito marinero que indica que es hora de levantarse; el silencio se transforma.

Con la luz del alba, los pasos de oficiales y suboficiales recorren los escenarios deportivos con linterna en mano; verifican que cada pista esté limpia, que las líneas de cal marquen su rumbo. Igual se les pasa revista a los tableros, cronómetros, las puntas de las espadas y los floretes de esgrima, entre otros elementos.

Al fondo, las cocinas ya anuncian el desayuno para los más de 700 cadetes visitantes y locales, que esperan con sus dietas especiales, calorías medidas y algunos sabores del Caribe, como el tradicional peto.

El contralmirante Darío Sanabria Gaitán es el director de la Escuela Naval de Cadetes. Sostiene que ver a los deportistas reconforta el espíritu militar. Tiene más de 30 años de servicio a la Marina de Colombia y el recuerdo de las justas deportivas en Bogotá, Cali y, por supuesto, Cartagena.

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“El deporte es base fundamental de la disciplina. Ese es el pilar central, pero también aúna esfuerzos para fortalecer el trabajo en equipo, una de las fortalezas requeridas en los futuros oficiales, sobre todo en disciplinas de conjunto”, le dice a El Espectador.

Es el tercer día de competencia y ha salido el sol después de la lluvia. Todos se alistan, buscan sus implementos deportivos y caminan hacia la victoria o la derrota. Ya son dos días de competencia.

Los escenarios deportivos se vuelven de colores: uniformes grises, azul marino, verde y blanco con negro. Son hombres y mujeres en la misma toldilla, ese término marinero que se usa para identificar en los buques el lugar donde se hacen las reuniones y, en tierra, los sitios donde se compite.

Las diferentes pruebas de atletismo se hacen sobre la pista sintética. El trazado cumple con los estándares técnicos internacionales. Allí los atletas corren, saltan y ejecutan relevos cronometrados al milímetro. Ese mismo sitio ha visto ceremonias militares de ascensos y reconocimientos navales.

Para los cadetes del Ejército y la Policía, habituados a la altura del interior, competir a nivel del mar ofrece una mayor oxigenación pulmonar. Sin embargo, la densa humedad cartagenera pronto les adhiere la camiseta al cuerpo y siempre están tomando mucha agua, incluidos los de la Fuerza Aérea.

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De acuerdo con el contralmirante Sanabria Gaitán, la Escuela Naval de Cadetes dispone de escenarios avalados bajo los estándares de cada disciplina. El circuito técnico reúne la pista de atletismo, el trazado de pentatlón militar, las áreas para orientación militar, dos canchas sintéticas de tenis de campo y las canchas habilitadas para fútbol, voleibol, baloncesto y esgrima. Se agrega la piscina semiolímpica, un referente que cumple seis décadas continuas de actividad deportiva en la isla de Manzanillo.

La programación de estos Juegos Interescuelas contiene fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, natación, esgrima, taekwondo y atletismo. Y en las disciplinas militares se compite en orientación militar, tiro deportivo y pentatlón militar, considerado uno de los más exigentes. Fue creado en 1946 por el capitán Henri Debrus, del Ejército de los Países Bajos, bajo el amparo del Consejo Internacional del Deporte Militar.

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El pentatlón y la primera vez en el mar

María José Lombana Parra tiene 19 años y es cadete de tercer año en la Escuela Naval; forma parte del equipo de pentatlón y lleva una trusa reforzada para las caídas e impactos que pueda tener. “Es una prueba de resistencia extrema que te obliga a llevar el cuerpo más allá del cien por ciento para descubrir que los límites físicos siempre pueden expandirse”.

Le dice a El Espectador que es una rutina de cinco disciplinas complejas: tiro de precisión con fusil personalizado, natación utilitaria —su mayor fortaleza—, orientación terrestre, carrera a campo traviesa y la temida pista de obstáculos.

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Lombana equilibra las largas sesiones de entrenamiento con las guardias y la formación académica que demanda la Escuela Naval, conocida como “la universidad del mar”.

Se alista para su competencia de tiro; en la tribuna, una voz de aliento de Dila y don José Antonio, sus padres, le desea suerte. Vinieron a verla desde Bogotá. Se acerca un cadete del Ejército que competirá con ella y le dice: “¿Está lista, Lombana?”. Ella sonríe y responde: “Marinos somos y en el mar nos encontramos”.

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El día parece terminar; aún faltan dos días de competencia. Me voy a buscar a un deportista que vio el horizonte azul siendo un cadete del aire.

A sus 22 años, el cadete de tercer año Jonathan Steven Guerrero Martínez, de la Fuerza Aérea, divide sus energías entre aprender telecomunicaciones y practicar taekwondo, deporte en el que se coronó campeón regional en el Valle del Cauca. También registra un cuarto lugar a nivel nacional en las justas celebradas en Bucaramanga.

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Nunca sospechó que estos juegos le permitirían pararse por primera vez frente al mar, que todos los días se ve desde la isla de Manzanillo.

“Es de no creer, hace años no pensaba en ingresar a la Fuerza Aérea, no pensaba a dónde iba a llegar. Estar sentado acá frente al mar, gracias a mis papás y a las personas que han estado conmigo, es bastante gratificante”.

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Le han gustado las carimañolas y las arepas de huevo, así como recorrer Cartagena y su centro histórico como parte de las visitas culturales programadas. “He descubierto una gran camaradería, amigos que uno se lleva”.

Espera, mirando el mar, que llegue el viernes para competir y ganar la medalla de oro. “Claro que quiero ganar y llevar la medalla a mi Escuela en Cali, pero el mar ha sido ya un gran premio”.

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Debemos volver a despedirnos del director de la Escuela Naval. Un cadete vestido de blanco impecable se me acerca y me dice: “En el mar no hay pasado, no hay futuro, solo presente continuo”.

Comienza a caer la noche; caminamos con el contralmirante Sanabria mientras un grupo de cadetes prepara unos uniformes.

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“Estos juegos demuestran que hoy más que nunca las Fuerzas Militares y la Policía Nacional trabajan unidas en pro de nuestro país. Somos una misma familia: hijos de colombianos y colombianas que han hecho enormes sacrificios por formarse en las diferentes escuelas, compartiendo el propósito común de buscar la paz y la seguridad nacional. Ese es el mensaje de mayor valor para nosotros”.

Nos despedimos recordando que en las navegaciones del buque escuela “ARC Gloria”, en la mitad del mar, se hace la semana deportiva y se juega fútbol. En ese mismo velero, una frase de Gonzalo Arango recuerda la hermandad: “Colombia es un país rodeado de agua por todas partes, menos en el corazón de los marinos, donde la patria es amor”.

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