Tatiana Calderón busca repetir victoria en la NASCAR Brasil: así será su próxima carrera

La colombiana, integrante de SG28 by Pole Motorsport y piloto Claro de la Escudería Telmex, llega con la…

Tatiana Calderón vuelve a la pista de la NASCAR Brasil con un objetivo claro: repetir la victoria que consiguió en Curvelo y llegar fortalecida a los playoffs. La piloto colombiana afrontará este fin de semana la penúltima válida de la temporada en Chapecó, un escenario nuevo para todos los competidores y que tendrá una particularidad que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los equipos: es un óvalo en el que se gira a la derecha.

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La colombiana, integrante de SG28 by Pole Motorsport y piloto Claro de la Escudería Telmex, llega con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la fase decisiva del campeonato gracias al triunfo obtenido en Curvelo. Ahora, el reto será mantener ese impulso en una pista diferente y buscar nuevamente un lugar entre los protagonistas de la competencia.

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El regreso a la actividad también llega después de una pausa larga, periodo en el que Calderón tuvo la oportunidad de celebrar su victoria y sumar experiencia en Estados Unidos. Allí realizó pruebas de NASCAR y estuvo presente en una carrera de la NASCAR Cup Series en Charlotte, antecedentes que espera aprovechar durante su visita a Brasil.

Un óvalo diferente para Tatiana Calderón

El circuito de Chapecó representa uno de los principales desafíos del fin de semana. A diferencia de los óvalos habituales, en esta pista los pilotos deberán girar hacia la derecha, una característica que exigirá una adaptación rápida y un trabajo preciso para encontrar la puesta a punto adecuada.

Al tratarse de un escenario nuevo para los participantes, la preparación y el trabajo conjunto entre piloto y equipo serán determinantes. Calderón confía en el progreso que ha conseguido junto a SG28 by Pole Motorsport y espera trasladar ese rendimiento a la penúltima válida de la temporada.

“Llego a Chapecó con mucha confianza y con muchas ganas de volver a la acción después de una pausa larga. Tuvimos tiempo de celebrar la victoria en Curvelo, que nos clasificó a los playoffs, pero ahora todo el foco está puesto en esta fase decisiva”, señaló la piloto.

También destacó la particularidad del trazado y la importancia de adaptarse rápidamente: “Chapecó es un circuito nuevo para todos y será muy particular: correremos en un óvalo donde se gira a la derecha, algo que exige adaptarse rápido”.

Chapecó, una ciudad con un vínculo especial con Colombia

Más allá del desafío deportivo, la visita tiene un significado especial para Calderón por la historia que conecta a Chapecó con Colombia. Ese vínculo surgió tras la tragedia aérea de 2016 que afectó al equipo Chapecoense, cuando viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

La piloto recordó que esa relación representa un ejemplo de solidaridad y unión entre ambos países, y manifestó la ilusión que le genera competir en una ciudad que permanece en la memoria de los colombianos.

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“Para mí, estar en Chapecó también tiene un significado especial como colombiana. La historia que une a Colombia con esta ciudad, a través de Chapecoense y Atlético Nacional, es un ejemplo de cómo la solidaridad y la unión pueden trascender las fronteras”, expresó.

Calderón considera que el deporte también permite construir conexiones que van más allá de la competencia y que perduran en el tiempo. Por eso, afrontará esta presentación con la motivación de representar al país en un lugar que tiene un significado particular para su historia.

Así serán los playoffs de la NASCAR Brasil

Con su clasificación asegurada, Tatiana Calderón y SG28 by Pole Motorsport ya tienen la mirada puesta en la definición del campeonato. Los playoffs reúnen a los mejores pilotos de la temporada regular y se disputan durante las últimas tres etapas, en las que se definirán los aspirantes al título.

A esta fase acceden los 12 mejores del campeonato regular, quienes reciben una bonificación de 20 puntos. Además, los seis pilotos que consigan las mejores posiciones para la etapa final obtendrán 10 unidades adicionales.

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En total, los playoffs están conformados por seis carreras, en las que cada resultado puede marcar diferencias. La consistencia, la estrategia y la capacidad para competir bajo presión serán claves para alcanzar el título de la categoría.

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Horarios de Tatiana Calderón en Chapecó

La actividad de la penúltima válida de la NASCAR Brasil comenzará este viernes 30 de octubre con el primer entrenamiento libre. La clasificación y las carreras se disputarán el domingo 1 de noviembre. Estos son los horarios para Colombia:

Viernes 30 de octubre 3:00 p. m.: entrenamiento libre 1.

Sábado 31 de octubre 2:45 p. m.: entrenamiento libre 2.

Domingo 1 de noviembre 5:30 a. m.: clasificación. 7:00 a. m.: carrera 1. 12:05 p. m.: carreras 2 y 3 (50 minutos + una vuelta).



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