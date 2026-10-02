Camila Osorio vs. Coco Gauff: hora y dónde ver el partido en el WTA de Pekín

La raqueta número uno de Colombia tuvo que reaccionar en ambos sets para quedarse con el triunfo. En el primero, Osorio perdió su servicio inicial, pero respondió y consiguió el quiebre decisivo en el octavo…

Camila Osorio volvió a la competencia con una victoria y ya tiene nuevo desafío en el WTA 1000 de Beijing 2026 . La tenista colombiana derrotó este jueves 1 de octubre a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-3 , en un partido que se extendió durante una hora y 26 minutos, y consiguió así su clasificación a la segunda ronda del torneo.

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La raqueta número uno de Colombia tuvo que reaccionar en ambos sets para quedarse con el triunfo. En el primero, Osorio perdió su servicio inicial, pero respondió y consiguió el quiebre decisivo en el octavo juego para encaminar el parcial.

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En la segunda manga, la situación volvió a complicarse para la cucuteña. Tararudee llegó a ponerse 3-2 arriba, pero Osorio encontró la manera de darle la vuelta al momento del partido y ganó los cuatro juegos siguientes para cerrar el encuentro en dos sets.

Into Round 2 in Beijing 🙌



Camila Osorio moves past Tararudee 6-3, 6-3!#ChinaOpen pic.twitter.com/xJhX25h2fG — wta (@WTA) October 1, 2026

Coco Gauff, el próximo reto de Camila Osorio

Después de superar su estreno, Osorio tendrá ahora un compromiso de mayor exigencia ante la estadounidense Coco Gauff, una de las principales figuras del circuito femenino.

El duelo se disputará sobre superficie dura, la misma en la que la colombiana consiguió su primera victoria en esta edición del torneo. Para Osorio, además, será una nueva oportunidad de avanzar en un certamen en el que mantiene un registro perfecto en sus debuts, pues ya había ganado su primer partido en Beijing en las ediciones de 2024 y 2025.

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El triunfo frente a Tararudee tuvo un valor especial por el momento de la jugadora tailandesa. La asiática llegaba con 44 victorias y 19 derrotas durante 2026, además de haber conquistado los WTA 125 de Austin y Estambul y alcanzado los cuartos de final del WTA 250 de Seúl.

El partido será este viernes a las 10:00 p.m., hora de Colombia y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium

Osorio volvió después de casi un mes

El torneo de Beijing también representa el regreso de la colombiana a la competencia después de casi un mes de ausencia. Su último partido había sido en el US Open, donde cayó en la primera ronda frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, por 6-2 y 6-4.

Aquel encuentro, disputado el 31 de agosto en el estadio Arthur Ashe, terminó después de una hora y 22 minutos. Osorio logró elevar su nivel en el segundo set, especialmente con la devolución y la variación de sus golpes, pero Sabalenka terminó imponiendo su jerarquía en los puntos definitivos.

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Antes de su participación en Beijing, la colombiana también había competido en Monterrey, Cincinnati y Toronto, entre los torneos registrados en sus últimos partidos.

En lo que va de 2026, Osorio acumulaba 21 torneos disputados, 25 victorias y 20 derrotas, además del título conseguido en el WTA 125 de Manila. Ahora, tras superar su estreno en Beijing, tendrá frente a sí a Coco Gauff, en busca de seguir avanzando en el torneo asiático.

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