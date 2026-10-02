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Los números detrás de la aplanadora: ¿por qué España es la mejor selección del mundo?

Además, por supuesto, del título del mundo, la superioridad española puede observarse en los 40 partidos que arrastra de invicto. ¿Qué números acumula el cuadro ibérico en los últimos dos años?

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Fernando Camilo Garzon Gomez
¿Por qué España es la mejor selección del mundo? Los números detrás de la superioridad de La Roja.
Lamine Yamal celebra un tanto en el partido de España y Croacia por la Liga de Naciones.
Foto: EFE - Julio Muñoz

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Actualmente, en el fútbol de selecciones de Europa hay una aplanadora. Y entender por qué España es la mejor selección del mundo exige mirar más allá de la Copa del Mundo que acaba de conquistar. El título de 2026 es la cima de un proceso que también incluye la Eurocopa de 2024, el número uno del ranking FIFA y una racha que ya alcanza los 40 partidos consecutivos sin perder. Los trofeos ofrecen la respuesta más visible, pero los números de los últimos dos años muestran algo todavía más contundente: España no solo gana, sino que lo hace con…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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