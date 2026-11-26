El combinado nacional disputará la quinta ventana de los Clasificatorios de las Américas en…

La selección colombiana de baloncesto tendrá dos pruebas cruciales en casa. El equipo dirigido por Tomás Díaz recibirá a República Dominicana y Estados Unidos en Cali, con la obligación de sumar victorias para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo FIBA 2027. Para estos compromisos, el cuerpo técnico confirmó una convocatoria de 15 jugadores, en la que no aparece Romario Roque, quien está sancionado por actos de indisciplina.

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Colombia confirmó sus convocados para las eliminatorias al Mundial FIBA 2027: horarios y TV

El combinado nacional disputará la quinta ventana de los Clasificatorios de las Américas en el Coliseo Evangelista Mora, donde se medirá primero con República Dominicana, este viernes 27 de noviembre, y posteriormente con Estados Unidos, el lunes 30. Ambos encuentros comenzarán a las 8:10 p. m.

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El reto no será sencillo. Colombia ocupa actualmente la quinta posición del Grupo E, con un balance de tres victorias y cinco derrotas en ocho partidos. Por eso, aprovechar la localía será fundamental para recuperar terreno en la clasificación.

Al frente tendrá a dos de los seleccionados más fuertes de la zona. República Dominicana registra seis triunfos y dos derrotas, mientras que Estados Unidos lidera el grupo con siete victorias y apenas una caída, precisamente frente al conjunto dominicano.

Una doble victoria le permitiría a Colombia mejorar su registro a cinco partidos ganados y cinco perdidos, aunque sus posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación también dependerán de los resultados de sus rivales directos.

Los 15 convocados de Colombia para enfrentar a República Dominicana y Estados Unidos

El entrenador Tomás Díaz dio a conocer la nómina de jugadores que representarán al país en esta quinta ventana clasificatoria. La lista fue publicada a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Baloncesto.

Los convocados son:

Hansel Atencia. Michaell Jackson. Álvaro Peña. Juan Tello. Samuel Mojica. David Ojeda. Hayner Montaño. Kevin Quiñones. Santiago Sema. Soren De Luque. Keiner Asprilla. Miguel Ruiz. Cristian Solís. Sebastián Ramírez. Jim James.

Una de las ausencias es la de Romario Roque, quien no estará disponible para estos compromisos debido a una sanción por actos de indisciplina. Tampoco estarán Jaime Echenique y Braian Angola, quienes se están recuperando de sus lesiones.

Colombia tendrá dos rivales de peso en el Coliseo Evangelista Mora

El primer desafío será frente a República Dominicana, selección que ha mostrado un buen nivel durante las eliminatorias. Uno de sus resultados más destacados fue la victoria 94-90 sobre Brasil como visitante, con la que terminó con el invicto del conjunto brasileño.

Después llegará Estados Unidos, un rival con el que Colombia tiene antecedentes recientes. El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 31 de agosto de 2026, cuando los norteamericanos se impusieron 104-80 en condición de locales.

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También existe un antecedente en territorio colombiano: el 30 de agosto de 2022, durante los clasificatorios al Mundial de 2023, Estados Unidos venció 95-77 a la selección nacional en el Coliseo Elías Chegwin de Barranquilla.

La historia entre ambos equipos se remonta incluso a la Copa del Mundo de 1982, disputada en Colombia. En aquella ocasión, Estados Unidos derrotó 100-83 al combinado anfitrión. Más de cuatro décadas después, volverán a encontrarse en el país, esta vez con puntos importantes para el camino hacia el Mundial de 2027, que se disputará en Catar.

Horarios de los partidos de Colombia en las eliminatorias al Mundial de baloncesto

Los dos compromisos de la Selección Colombia se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora de Cali y tendrán el mismo horario.

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– Colombia vs. República Dominicana

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

Hora: 8:10 p. m. (hora colombiana).

Lugar: Coliseo Evangelista Mora, Cali.

– Colombia vs. Estados Unidos

Fecha: lunes 30 de noviembre de 2026.

Hora: 8:10 p. m. (hora colombiana).

Lugar: Coliseo Evangelista Mora, Cali.

Los juegos se podrán ver a través de DirecTV Sports.

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