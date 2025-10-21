Colombia debuta en el Mundial de Pista 2025 en Chile: lista completa y calendario

La delegación colombiana inicia su participación en el Campeonato Mundial de Pista Élite UCI 2025 en el velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, con 14 ciclistas entre velocistas y fondistas. Foto: EFE - Rodrigo Sepulveda

La selección de Colombia debutará este miércoles en el Campeonato Mundial de Pista Élite UCI 2025, que se disputará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile. El certamen reunirá a los mejores exponentes de la pista mundial, en un escenario de primer nivel con superficie de Kerto y curvas de más de 40 grados de inclinación, donde se desarrollarán 22 pruebas oficiales a lo largo de cinco intensas jornadas.

La delegación nacional viajó con la motivación de reafirmar su condición de potencia en el ciclismo de pista, después de los buenos resultados obtenidos en competencias recientes. El equipo, dirigido por John Jaime González, llega con un grupo sólido que combina la experiencia de figuras consagradas con el empuje de nuevas promesas, en busca de mantener a Colombia entre los protagonistas del calendario internacional.

En la velocidad masculina, el país contará con Kevin Santiago Quintero, actual referente y medallista mundial, junto a Santiago Ramírez Morales, Cristian Ortega Fontalvo y Rubén Darío Murillo Minota. En el fondo masculino estarán Anderson Arboleda Ruiz, Juan Esteban Arango Carvajal, Jordan Parra Arias y Brayan Stiven Sánchez Vergara, corredores de amplia trayectoria en el medio fondo y pruebas por puntos.

Por su parte, la velocidad femenina tendrá a Stefany Lorena Cuadrado Flórez, Juliana Gaviria Rendón y Marianis Salazar Sánchez, mientras que el grupo de fondo femenino lo integran Juliana Londoño David, Lina Marcela Hernández Gómez y Elizabeth Castaño Quintero, todas con experiencia en procesos internacionales y campeonatos continentales.

El Mundial comenzará este miércoles 22 de octubre con las clasificaciones de persecución y velocidad por equipos, y las primeras finales del scratch femenino y la velocidad por equipos en ambas ramas.El jueves 23 se disputarán las eliminatorias del keirin masculino y la velocidad femenina, además de las finales de persecución por equipos, la eliminación femenina, el scratch masculino y el keirin.

El viernes 24 será el turno de las clasificaciones del kilómetro contrarreloj masculino y el ómnium femenino, junto a las finales del kilómetro, la persecución individual masculina, la velocidad femenina y la carrera por puntos masculina. La acción continuará el sábado 25, con las pruebas clasificatorias de kilómetro femenino, sprint masculino y persecución individual femenina, y las finales del madison femenino, la persecución individual femenina, el kilómetro femenino y el ómnium masculino.El cierre del Mundial será el domingo 26 de octubre, con las finales del keirin femenino, el sprint masculino, la carrera por puntos femenina, la eliminación masculina y el madison masculino.

Durante cinco días, Chile será el epicentro de la pista mundial, y la selección de Colombia buscará consolidar su protagonismo con un grupo que llega preparado para competir al más alto nivel.

