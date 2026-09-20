Alonso tuvo una muy buena largada y rápidamente se instaló en la cuarta posición. Desde allí mantuvo el…

David Alonso sigue confirmando su crecimiento en Moto2. El piloto colombiano terminó tercero este domingo en el Gran Premio de Austria y consiguió su cuarto podio de la temporada, otro resultado importante en un año en el que se ha consolidado entre los principales protagonistas de la categoría antes de su salto a MotoGP en 2027 con Honda.

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David Alonso consiguió un nuevo podio en la Moto2: es el cuarto que logra en la temporada

Alonso tuvo una muy buena largada y rápidamente se instaló en la cuarta posición. Desde allí mantuvo el ritmo del grupo de adelante, administró los neumáticos y esperó su oportunidad para atacar. El colombiano volvió a demostrar la capacidad para mantenerse competitivo durante toda la prueba, una de las características que más ha fortalecido durante su primera campaña completa peleando en la zona alta de Moto2.

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El momento decisivo llegó cuando faltaban siete vueltas para el final. Alonso alcanzó a Iván Ortolá y consiguió superarlo para quedarse con la tercera posición. El colombiano sostuvo el lugar hasta la bandera a cuadros y aseguró un nuevo podio, después de una carrera en la que fue ganando terreno desde la salida y supo responder en el tramo definitivo.

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El resultado en Austria representa el cuarto podio de Alonso en la temporada. El colombiano también fue tercero en Aragón, consiguió su primera victoria del año en Países Bajos y terminó segundo en República Checa. Una secuencia que demuestra su evolución y que lo ha convertido progresivamente en uno de los pilotos más constantes de la categoría.

Fourth podium for Alonso, fourth in the standings



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Cuarto podio de Alonso, cuarto de la general



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Los puntos conseguidos también le permiten mantenerse bien ubicado en el campeonato mundial. Alonso suma ahora 155 unidades y ocupa la cuarta posición de la clasificación general, detrás de Manuel González, Izan Guevara e Iván Ortolá. Además, ya acumula cuatro podios y una victoria durante la temporada, cifras importantes en su proceso.

El presente de Alonso adquiere todavía mayor dimensión pensando en lo que viene. Ya está confirmado que el colombiano dará el salto a MotoGP la próxima temporada con Honda, por lo que estas últimas carreras de Moto2 representan también una preparación para el máximo nivel del motociclismo mundial. Austria dejó otra señal positiva: Alonso sigue creciendo, ya sabe ganar, aparece con frecuencia en el podio y llegará a MotoGP con cada vez más experiencia entre los mejores.

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