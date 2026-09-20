Así fue el agónico gol que metió a Colombia a las semifinales del Mundial 16 años después

La anotación de Loboa puso a Colombia nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo de la categoría. La Tricolor…

Valerín Loboa apareció cuando el partido se moría y cuando Colombia empezaba a mirar de frente la posibilidad de un tiempo extra. En el minuto 90+1, la exjugadora del Deportivo Cali aprovechó un balón largo, ganó la acción en el último tramo de la cancha y marcó el 1-0 contra Nigeria que metió a la selección nacional en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20. Un gol agónico, dramático y, sobre todo, histórico.

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La anotación de Loboa puso a Colombia nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo de la categoría. La Tricolor igualó así lo conseguido en Alemania 2010, cuando también alcanzó las semifinales y terminó cuarta, hasta hoy su mejor participación en un Mundial Sub-20 femenino. Tuvieron que pasar 16 años para que otra generación colombiana regresara a ese lugar.

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La clasificación tuvo, además, un enorme valor por el camino que tuvo que recorrer el equipo de Carlos Paniagua. Colombia venía de eliminar a Polonia, la selección anfitriona, en la ronda anterior y llegaba a los cuartos de final con la posibilidad de romper una barrera que se había vuelto recurrente. La Tricolor había estado entre las ocho mejores en los dos Mundiales anteriores, pero no había logrado avanzar a semifinales.

Nigeria tampoco era un rival cualquiera. Las africanas habían sido precisamente las responsables de acabar con el sueño colombiano en 2010. Aquella vez, en Alemania, Colombia llegó por primera vez a una semifinal de esta categoría, pero cayó ante las nigerianas y posteriormente terminó en el cuarto lugar. Dieciséis años después, el fútbol volvió a cruzar a las dos selecciones en una instancia decisiva, aunque esta vez la historia terminó del lado colombiano.

El partido que se le estaba complicando a la selección de Colombia

El partido fue parejo desde el inicio. Nigeria tomó la iniciativa durante los primeros minutos, mientras Colombia intentó responder con velocidad y balones largos. La selección africana tuvo una de las opciones más peligrosas de la primera mitad con un potente remate que terminó en el travesaño, luego de una intervención de Luisa Agudelo. La arquera colombiana también respondió con seguridad ante otro disparo de media distancia antes del descanso.

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Colombia salió con otra intención en el segundo tiempo y rápidamente tuvo la oportunidad más clara que había construido hasta ese momento. Mariana Silva quedó sola frente al arco en el minuto 48, pero no logró resolver. Más tarde, Fernanda Viáfara tampoco consiguió rematar cuando apareció libre por el segundo palo, y nuevamente Silva desperdició una posibilidad cuando tuvo el gol muy cerca.

Las oportunidades perdidas empezaban a pesar. Nigeria volvió a adueñarse del balón por algunos pasajes y obligó a Colombia a retroceder. La selección nacional se defendió cerca de su área y volvió a encontrar seguridad en Luisa Agudelo, que respondió cuando las africanas probaron desde media distancia. El partido entró en su tramo final con el empate intacto y cada error podía significar la eliminación.

Las jugadoras de la selección de Colombia, en los cuartos de final del mundial Sub-20.

Entonces llegó otra acción determinante. En el minuto 76, Kafayat Mafisere cometió una fuerte falta sobre Sintia Cabezas y recibió la tarjeta roja. La jugada fue revisada por el VAR, pero la árbitra mantuvo su decisión. Nigeria quedó con 10 futbolistas y Colombia encontró una oportunidad inmejorable para ir por el partido antes de que llegara el alargue.

Video: mire el gol de Valerín Loboa que cambió el rumbo del Mundial para Colombia

La selección insistió, pero el gol parecía no llegar. El reloj superó los 90 minutos y todo apuntaba a otros 30 de tensión hasta que apareció Loboa. Colombia ganó un balón largo en campo contrario y la pelota quedó en poder de la atacante, que resolvió la jugada y marcó el tanto más importante del torneo para la Tricolor. Como había ocurrido contra Polonia, el equipo colombiano volvió a encontrar la clasificación prácticamente en el último suspiro.

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🔥🇨🇴 COLOMBIA EN SEMIFINALES DEL MUNDIAL SUB-20



Con este gol de Valerin Loboa, el equipo colombiano derrotó a Nigeria y se metió en los cuatro mejores del mundo.



Gracias a todas las personas que nos acompañaron en el @GolCaracol 🔝 pic.twitter.com/HtGlKpF4kK — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 20, 2026

El pitazo final confirmó que Colombia vuelve a estar en unas semifinales de un Mundial Femenino Sub-20. La generación de 2026 ya igualó la gesta de Alemania 2010 y ahora tiene delante la posibilidad de superarla. Lo hizo eliminando primero al anfitrión y después al mismo rival que había frenado aquel equipo hace 16 años. Y lo hizo gracias a un gol de Valerín Loboa que ya quedó escrito entre los momentos más importantes del fútbol femenino juvenil colombiano.

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