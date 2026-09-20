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De la Espriella, "un hombre de palabra" que les está fallando a los deportistas colombianos

Aunque en campaña el presidente prometió “no abandonar” a los atletas de Colombia, su gobierno planea quitarles casi la mitad de su apretado presupuesto.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
20 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
De la Espriella dice ser "un hombre de palabra", pero les está fallando a los deportistas
Luis Díaz, futbolista de Bayern Múnich, y Geraldine Ponce, su esposa, visitan al presidente Abelardo de la Espriella y a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Abelardo de la Espriella ha insistido en las últimas semanas en que es “un hombre de palabra”. Lo dijo hace poco, por ejemplo, cuando firmó el decreto que levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas. Sin embargo, no es verdad que esté cumpliendo todo lo que proyectó en la época electoral. De hecho, una de sus promesas ha empezado a chocar con sus propias decisiones: aunque durante la campaña aseguró que no les fallaría a los deportistas, en un claro dardo al anterior Ejecutivo, su primer proyecto de presupuesto…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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