Nairo Quintana: títulos y estadísticas clave del gigante que dice adiós

Nairo Quintana correrá este sábado 3 de octubre su última competencia como ciclista profesional. El colombiano se despedirá en el Giro dell’Emilia, clásica italiana que ganó en 2012 y que ahora cerrará una trayectoria de más de una década entre la élite. Nairo Quintana, a través de sus títulos y estadísticas clave, tuvo una carrera que terminó con 53 victorias profesionales, dos grandes vueltas y una colección de resultados que lo ponen en la conversación por el mejor ciclista latinoamericano de todos los tiempos.

La primera cifra es contundente: 53 victorias como profesional. Sin embargo, más importante que el número bruto es la naturaleza de esos triunfos. Quintana ganó 21 clasificaciones generales, una estadística que refleja su especialidad. No fue un corredor que engordó su palmarés con llegadas masivas o clásicas menores: buena parte de sus victorias llegaron después de varios días de competencia, gestionando montaña, contrarreloj, recuperación y estrategia. Es decir, fue esencialmente uno de los grandes vueltómanos de su época.

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Nairo Quintana: títulos y estadísticas clave en las grandes vueltas

Dos títulos sobresalen por encima de todos los demás: el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016. Con el primero se convirtió en el primer colombiano en conquistar la carrera rosa, después de una exhibición en la montaña que tuvo como jornada decisiva la etapa del Stelvio y Val Martello. Dos años más tarde se quedó con la Vuelta después de vencer a Chris Froome, entonces principal referencia mundial en carreras de tres semanas. Nairo, además, terminó aquella edición por delante de Esteban Chaves y Alberto Contador.

Sus números en las grandes vueltas van bastante más allá de esos dos títulos. Quintana terminó seis veces en el podio de una carrera de tres semanas: fue segundo en el Tour de Francia de 2013, campeón del Giro de 2014, segundo en el Tour de 2015, tercero en el Tour de 2016, campeón de la Vuelta de 2016 y segundo en el Giro de 2017. En apenas cinco temporadas construyó seis podios frente a varias de las figuras más importantes de su generación.

El Tour de Francia fue precisamente la gran carrera que se le resistió. Nairo subió tres veces al podio de París, una estadística extraordinaria para el ciclismo colombiano: segundo en 2013, segundo en 2015 y tercero en 2016. En 2013 terminó a 4:20 de Chris Froome y dos años después quedó a apenas 1:12 del británico. Nunca pudo vestirse de amarillo en París, pero durante esos años fue uno de los principales adversarios de la estructura del Team Sky, que dominó buena parte de aquella época.

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Christopher Froome y Nairo Quintana, compitiendo en el Tour de Francia. Foto: AFP - JOEL SAGET

Cuántas etapas y carreras ganó Nairo Quintana

Quintana también consiguió ocho victorias de etapa en las tres grandes vueltas: tres en el Tour de Francia, tres en el Giro de Italia y dos en la Vuelta a España. Ganó en escenarios emblemáticos como Annecy-Semnoz en 2013, el Col du Portet en 2018, Valloire en 2019 y Lagos de Covadonga en la Vuelta de 2016. Además, en su debut en el Tour de Francia de 2013 conquistó simultáneamente la clasificación de los jóvenes y la clasificación de la montaña.

Otra parte fundamental de los títulos y estadísticas clave de Nairo Quintana está en las vueltas de una semana. El colombiano ganó la Vuelta al País Vasco de 2013, la Tirreno-Adriático de 2015 y 2017, la Volta a Catalunya de 2016 y el Tour de Romandía de 2016. Son cinco generales en algunas de las pruebas por etapas más importantes del calendario internacional. A ellas se añaden, entre otras, dos Vueltas a Burgos, tres Vueltas a Asturias, dos Route du Sud, dos Tour de la Provence y dos Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

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Nairo Quintana es uno de los corredores más emblemáticos del World Tour. Foto: EFE - Siu Wu

Los rivales que enfrentó Nairo Quintana

El contexto aumenta el valor de esas estadísticas. Quintana coincidió con Chris Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, Joaquim Rodríguez, Fabio Aru, Romain Bardet y Thibaut Pinot, entre otras figuras. Froome fue su gran rival: el británico lo derrotó en los Tours de 2013 y 2015 y terminó delante de él en 2016, pero Nairo consiguió devolver el golpe al vencerlo en la Vuelta a España de ese mismo año. En el Giro de 2014 superó a Rigoberto Urán y Fabio Aru; en 2017 peleó el título hasta el final contra Dumoulin, Nibali y Pinot.

Su periodo más extraordinario puede medirse entre 2013 y 2017. En menos de cuatro años consiguió seis podios en grandes vueltas, ganó Giro y Vuelta, terminó dos veces segundo y una vez tercero en el Tour y conquistó las generales de País Vasco, Tirreno-Adriático —dos veces—, Volta a Catalunya y Tour de Romandía. Durante ese intervalo no fue solamente el mejor ciclista colombiano: fue uno de los corredores por etapas más dominantes del mundo.

Los números finales permiten entender la dimensión de su legado: 53 victorias profesionales, 21 clasificaciones generales, dos grandes vueltas, seis podios en carreras de tres semanas, tres podios en el Tour de Francia, ocho etapas en Giro, Tour y Vuelta y cinco títulos en grandes vueltas de una semana del máximo nivel. Egan Bernal tiene el Tour que Nairo nunca pudo ganar, Richard Carapaz suma un oro olímpico y Luis Herrera abrió antes que todos ellos el camino colombiano en Europa. Sin embargo, por volumen, regularidad y variedad de triunfos, las estadísticas de Quintana conforman uno de los palmarés más completos que haya producido América Latina. Este sábado cerrará precisamente donde comenzó a anunciarse en Europa: en el Giro dell’Emilia, una carrera que ganó hace 14 años.

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