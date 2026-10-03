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Nairo Quintana: títulos y estadísticas clave del gigante que dice adiós

El ciclista boyacense dirá adiós a la actividad profesional este sábado. Será el inicio de su despedida, que se consumará oficialmente el próximo fin de semana en el Gran Fondo que el pedalista celebrará en Cartagena.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
(FILES) Colombia's Nairo Quintana celebrates as he crosses the finish line to win the 17th stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race, between Bagneres-de-Luchon and Saint-Lary-Soulan Col du Portet, southwestern France, on July 25, 2018.
Nairo Quintana celebra en una de sus participaciones en el Tour de Francia.
Foto: AFP - JEFF PACHOUD

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Nairo Quintana correrá este sábado 3 de octubre su última competencia como ciclista profesional. El colombiano se despedirá en el Giro dell’Emilia, clásica italiana que ganó en 2012 y que ahora cerrará una trayectoria de más de una década entre la élite. Nairo Quintana, a través de sus títulos y estadísticas clave, tuvo una carrera que terminó con 53 victorias profesionales, dos grandes vueltas y una colección de resultados que lo ponen en la conversación por el mejor ciclista latinoamericano de todos los tiempos.

La primera cifra es…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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