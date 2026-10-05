 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Didier Fuentes, el brazo de Tolú que sigue haciendo historia en las Grandes Ligas

El colombiano es figura de los Bravos de de Atlanta de la MLB.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
LOS ANGELES (United States), 05/10/2026.- Braves pitcher Didier Fuentes throws a pitch in the ninth inning in Game 2 of the National League Division Series against the Atlanta Braves at UNIQLO Field at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 04 October 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Didier Fuentes con los Bravos de Atlanta. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Foto: EFE - CHRIS TORRES

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Didier Fuentes dejó de ser una promesa de los Bravos de Atlanta para convertirse en una de las piezas jóvenes de su bullpen. A sus 21 años, el lanzador derecho nacido en Tolú, Sucre, atraviesa el momento más importante de su carrera en las Grandes Ligas y ya tiene protagonismo en la postemporada.

El colombiano fue una de las figuras de Atlanta en el triunfo 3-2 contra los Dodgers de Los Ángeles, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Fuentes trabajó 3.2 entradas, permitió un hit y una carrera, no concedió bases por…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Didier Fuentes

la SEDE

La SEDE de El Espectador

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido