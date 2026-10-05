Didier Fuentes, el brazo de Tolú que sigue haciendo historia en las Grandes Ligas

El colombiano fue una de las figuras de Atlanta en el triunfo 3-2 contra los Dodgers de Los Ángeles, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Fuentes trabajó 3.2 entradas, permitió un hit y una carrera, no concedió bases por…

Didier Fuentes dejó de ser una promesa de los Bravos de Atlanta para convertirse en una de las piezas jóvenes de su bullpen. A sus 21 años, el lanzador derecho nacido en Tolú, Sucre, atraviesa el momento más importante de su carrera en las Grandes Ligas y ya tiene protagonismo en la postemporada.

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El colombiano fue una de las figuras de Atlanta en el triunfo 3-2 contra los Dodgers de Los Ángeles, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Fuentes trabajó 3.2 entradas, permitió un hit y una carrera, no concedió bases por bolas y ponchó a tres bateadores, entre ellos Shohei Ohtani.

Su actuación confirmó el crecimiento que ha tenido durante 2026. MLB lo identifica como el lanzador más joven de las Grandes Ligas y destaca que se convirtió en una pieza importante del relevo de los Bravos. Su repertorio está encabezado por una recta que alcanza las 98 millas por hora y un slider con el que ha conseguido buena parte de sus ponches.

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🔥🇨🇴 Didier Fuentes dando cátedra en el Dodger Stadium, ponchando a Shohei Ohtani.



Igualó un récord de hace 37 años: retiró a once bateadores consecutivos. Según @OptaSTATS, la racha más larga de un relevista de 21 años o menos en un partido de postemporada.… — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 5, 2026

La llegada de Didier Fuentes a las Grandes Ligas

Fuentes llegó a las Grandes Ligas en junio de 2025, apenas tres días después de cumplir 20 años. En ese momento, Atlanta lo promovió desde Triple A para abrir frente a los Marlins y se convirtió en el lanzador más joven de los Bravos en más de 50 años. También fue el abridor más joven de MLB desde Julio César Urías en 2016.

Su primera temporada, sin embargo, fue apenas el comienzo. En 2025 tuvo cuatro apariciones y 13 entradas, antes de regresar a las ligas menores. En 2026 volvió a Atlanta y encontró un nuevo papel: pasó de ser principalmente abridor a consolidarse como relevista.

Los números explican buena parte de ese salto. En la temporada regular de 2026, MLB registra para Fuentes siete victorias, dos derrotas, tres salvamentos y 86 ponches en 67.1 entradas, con una efectividad de 2.27.

Pero más allá de las estadísticas, el momento de Fuentes se mide por el escenario en el que está lanzando. El colombiano ya tuvo la responsabilidad de trabajar entradas importantes en una serie de playoffs contra los Dodgers, una muestra de la confianza que Atlanta ha depositado en él.

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El lanzador derecho, nacido en Puerto de Tolú, Sucre, recibió la noticia de su ascenso con una frase de Kanekoa Teixeira, manager de Triple A: “Alista tus maletas, vas para el equipo grande”. Así se convirtió en el colombiano número 34 en llegar a MLB, el segundo nacido en Sucre después de Jorge Alfaro y el quinto colombiano en vestir la camiseta de los Bravos.

En el año en curso, Fuentes se consolidó en el bullpen de Atlanta y alcanzó los 100 ponches en las Grandes Ligas. Lo consiguió con 21 años y 90 días, después de ponchar a Alex Bregman en el Wrigley Field, durante la victoria 6-3 sobre los Cachorros de Chicago. La marca lo convirtió en el lanzador colombiano más joven en llegar al centenar de ponches y en el que menos entradas necesitó para hacerlo, con 80.1.

¿Cuándo es el próximo partido de Didier Fuentes con los Bravos de Atlanta?

Didier Fuentes y los Bravos de Atlanta volverán a la acción este martes 6 de octubre, cuando reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. El encuentro está programado para las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el Truist Park, con la serie igualada 1-1. Fuentes llega después de una destacada actuación en el segundo juego, en la que retiró a 11 bateadores consecutivos y trabajó 3.2 entradas.

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