"Ya salvé la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí", le contestaba el…

" Ya soy rico, no necesito correr ", le dijo Jhon Jader Durán al brasileño Fred durante un entrenamiento en el Fenerbahçe de Turquía. El exfutbolista de Manchester United le concedió una entrevista a The Charla Podcast en la que sobró tiempo hasta para hablar de sus excompañeros en el fútbol. Uno de ellos, el colombiano Jhon Durán, quien llegó al gigante turco luego de salir cedido del Al-Nassr de Arabia Saudita, que pagó EUR 77 millones por él.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Jhon Jader Durán otra vez en el ojo del huracán por estas explosivas declaraciones

"Ya salvé la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí", le contestaba el delantero antioqueño cuando Fred le preguntaba por su falta de intensidad en los entrenamientos. Incluso el futbolista brasileño confesó que el colombiano salió de Turquía rumbo al San Petersburgo de Rusia en busca de más dinero. "Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor", le dijo Durán a Fred cuando abandonó el club turco para emigrar a territorio ruso.

Publicidad

Lea también: ¿Cuándo se retira Messi? Argentina vs. Benín: hora y dónde ver el partido en vivo

Jhon Jader Durán también es "divertido" y "gran persona"

Fred también destacó virtudes de Jhon Durán señalándolo como un muchacho "divertido" y gran persona, aunque siempre le recriminó su falta de compromiso con el equipo. En Fenerbahçe, el artillero colombiano disputó 21 partidos oficiales, marcó cinco goles, registró dos asistencias y ganó un título.

Además, fue donde más se le vio con un gran protagonismo luego de su salida de Aston Villa. Eso sí, nunca con la relevancia y los números que dejó en el equipo de Birmingham, donde muchos lo perfilaron como el heredero natural del número 9 en la selección de Colombia gracias a sus impresionantes condiciones.

Le recomendamos: Portugal, sin Cristiano Ronaldo, venció 2-1 a Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA

¿Qué ha sido de la carrera de Jhon Jader Durán?

Luego de un breve paso por el Zenit de San Petersburgo, Durán volvió a salir cedido, esta vez al Benfica de Portugal. Este movimiento significó su regreso al primer nivel europeo tras su comentada salida de Aston Villa. Eso sí, sus derechos deportivos le siguen perteneciendo a Al-Nassr con el cual tiene contrato hasta 2030.

Gracias a este traspaso al fútbol árabe, el colombiano se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo con un salario neto anual de EUR 20 millones. Una cifra muy por encima de la que percibía en la Premier League y que podría haber influenciado su decisión de dejar la mejor liga del mundo.

Le sugerimos: El vicio del “parley”: la estructura de las apuestas en el fútbol

¿Cómo fueron los inicios de Jhon Jader Durán?

Surgido de la Cantera de Héroes, Envigado, Jhon Durán se comenzó a destacar desde muy joven por su talento para jugar y hacer goles, pero también por su contextura física privilegiada. En primera división rápidamente se convirtió en el capitán del equipo y en un nombre recurrente durante el mercado de fichajes.

En 2022 emigró hacia Estados Unidos de la mano del Chicago Fire para comenzar su carrera internacional. Fueron tantas las condiciones que mostró a tan corta edad que convenció a Aston Villa de pagar USD 18 millones y darle su primera experiencia europea. Luego Al-Nassr superó esa cifra con EUR 77 millones.

Lea también: Cristiano Ronaldo tema de conversación en Portugal, mientras en Argentina despiden a Messi

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador