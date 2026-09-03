El entrenamiento híbrido llega a Mosquera con una nueva edición de Hybrid Challenge

El entrenamiento híbrido combina running, entrenamiento funcional, resistencia y estrategia. Foto: CO Comunicaciones

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El entrenamiento híbrido continúa ganando espacio dentro de la cultura deportiva de Colombia. De acuerdo con Reuters, esta modalidad pasó de 650 participantes a más de 1,5 millones de atletas a nivel mundial. Actualmente, este tipo de eventos tiene lugar en más de 100 ciudades y 35 países.

El crecimiento entre 2024 y 2025 fue superior al 100%. Según Infront Sport & Media, el año anterior HYROX alcanzó más de 750.000 atletas, en comparación con 2024. Además, ese año se realizaron 80 eventos en 31 mercados distintos y se contó con más de 10.000 gimnasios afiliados.

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La combinación de disciplinas como running, functional training y endurance está dando paso a una nueva generación de atletas que buscan desarrollar capacidades físicas diversas y enfrentarse a retos más allá de la especialidad.

En este contexto llega Hybrid Challenge 2026, una competencia que busca poner a prueba la resistencia, la fuerza y la determinación de sus participantes. Celebrará su segunda edición el próximo 19 de septiembre.

Tendrá lugar en el Complejo Deportivo de Mosquera, Cundinamarca, a partir de las 7:00 a. m. y hasta las 5:00 p. m. El desafío está compuesto por ocho kilómetros de running y ocho estaciones de ejercicios funcionales.

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La prueba exigirá capacidad de adaptación, estrategia y rendimiento físico. Además, para quienes participen en pareja, el trabajo en equipo será un elemento fundamental para superar cada etapa y alcanzar la meta.

“El crecimiento de las carreras híbridas demuestra que estamos frente a una nueva forma de vivir el deporte. Con HC26 queremos impulsar ese movimiento en Colombia y, al mismo tiempo, generar impacto”, Nicolás Rodríguez, fundador de Hybrid Challenge.

De acuerdo con la organización, más que una carrera convencional, HC26 propone una experiencia deportiva en la que los participantes deberán enfrentarse a diferentes estímulos y superar sus propios límites.

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La primera edición del Hybrid Challenge, realizada en 2025, reunió 300 atletas y 1.250 asistentes, con impacto en nueve municipios y una ciudad. Para su actual edición, la competencia deportiva busca llevar la experiencia a un nuevo nivel, incorporando nuevos escenarios deportivos y categorías.

En conclusión, la evolución del evento responde también al crecimiento que viene experimentando el entrenamiento híbrido a nivel mundial y al interés creciente por disciplinas que combinan diferentes capacidades físicas.

Para Hybrid Challenge, esta transformación representa una oportunidad para seguir construyendo una cultura deportiva alrededor del rendimiento, la comunidad y las experiencias de alto impacto para la comunidad deportiva.

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