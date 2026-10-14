Nuevo look del Pibe Valderrama: ¿por qué se rapó su histórica melena?

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió al mundo del fútbol con una transformación que pocos imaginaban. El histórico capitán de la selección de Colombia decidió raparse completamente la cabeza y despedirse de su emblemática melena, uno de los símbolos más reconocibles del deporte nacional. El cambio de apariencia fue revelado este martes 13 de octubre mediante un video publicado en sus redes sociales, que rápidamente se volvió viral.

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El samario, de 65 años, apareció acompañado de su esposa, Elvira Redondo, quien fue la encargada de pasarle la máquina y cortarle el cabello. Durante la grabación, ambos bromearon sobre las reacciones de sus familiares, especialmente de sus nietos, que probablemente no lo reconocerían. Al terminar, su esposa lo presentó como el “Calvo Valderrama”, mientras el exfutbolista celebraba su transformación con una expresión muy suya: “No joda, se ve bacano”.

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¿Por qué se rapó el Pibe Valderrama y qué se sabe de su nuevo look?

Aunque inicialmente algunos seguidores sospecharon que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial, el cambio es real. El periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, contactó a Elvira Redondo, quien confirmó la autenticidad del video y explicó que su esposo simplemente quería renovar su apariencia. También descartó que se tratara de una apuesta. Por ahora, no se ha anunciado ninguna campaña publicitaria relacionada con la transformación ni otras razones más personales.

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La noticia tiene una dimensión especial por el significado de la cabellera de Valderrama. Sus rizos rubios lo acompañaron durante toda su trayectoria profesional y se convirtieron en una marca personal reconocida internacionalmente. Con esa apariencia disputó los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de protagonizar una de las épocas más importantes del fútbol colombiano. Incluso después de su retiro, mantuvo su particular estilo, aunque el paso del tiempo fue transformando el color de su cabello.

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Carlos "el Pibe" Valderrama, en un partido benéfico en favor de las víctimas del terremoto que hubo este año en Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

El nuevo look del Pibe Valderrama provocó toda clase de comentarios entre aficionados y antiguos compañeros. Más allá de las bromas y la nostalgia, la transformación vuelve a demostrar hasta qué punto la figura del samario trascendió el fútbol: su melena era casi tan reconocible como su camiseta número 10 y su extraordinaria capacidad para manejar los tiempos de un partido.

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