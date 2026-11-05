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Emanuel Otálvaro, el demonio que se coló en el Olimpo

El antioqueño conquistó la primera presea para Colombia en la actual edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Un podio histórico en un deporte dominado por asiáticos.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Emanuel Otálvaro clasificó a los cuartos de final de los Juegos de la Juventud 2026
Emanuel Otálvaro compite en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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Mucho antes de ser un medallista olímpico en Dakar 2026, la gran cita de la juventud, Emanuel Otálvaro era un pequeño prodigio que desafiaba a los mayores. Ayer, con 16 años, aquel niño de Rionegro se colgó la plata en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es la primera medalla de Colombia en Senegal y la número 21 de su historia en estas justas. El oro se le escapó contra el japonés Ryuusei Kawakami, tercero del ranquin mundial sub-19, en una final que perdió 4-2. Otálvaro, quinto de ese escalafón y segundo del mundo…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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