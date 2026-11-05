Emanuel Otálvaro, el demonio que se coló en el Olimpo

Mucho antes de ser un medallista olímpico en Dakar 2026, la gran cita de la juventud, Emanuel Otálvaro era un pequeño prodigio que desafiaba a los mayores. Ayer, con 16 años, aquel niño de Rionegro se colgó la plata en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es la primera medalla de Colombia en Senegal y la número 21 de su historia en estas justas. El oro se le escapó contra el japonés Ryuusei Kawakami, tercero del ranquin mundial sub-19, en una final que perdió 4-2. Otálvaro, quinto de ese escalafón y segundo del mundo…

Mucho antes de ser un medallista olímpico en Dakar 2026, la gran cita de la juventud, Emanuel Otálvaro era un pequeño prodigio que desafiaba a los mayores. Ayer, con 16 años, aquel niño de Rionegro se colgó la plata en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es la primera medalla de Colombia en Senegal y la número 21 de su historia en estas justas. El oro se le escapó contra el japonés Ryuusei Kawakami, tercero del ranquin mundial sub-19, en una final que perdió 4-2. Otálvaro, quinto de ese escalafón y segundo del mundo sub-17, descubrió lo cerca que puede estar de los mejores.

El partido siempre fue cuesta arriba. Emanuel dejó escapar oportunidades para ganar el primer y el tercer sets. Caía 3-0 y pareció vencido. Sin embargo, reaccionó. Ganó dos mangas consecutivas y obligó al japonés a recuperar su mejor juego para cerrar el duelo. La plata coronó una campaña casi perfecta: derrotó sin ceder un set a sus tres rivales de grupo y al español Ladimir Mayorov, y después eliminó al chino Hechen Li y al hongkonés Ki Ho Li, ambos por 4-1. En pocos años pasó de promesa excepcional a finalista olímpico, capaz de desafiar a las potencias históricas de su deporte.

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Mucho antes de todo eso era un diablillo que desafiaba a gigantes. Tenía cinco años cuando sus padres, Ricardo y Yolanda, improvisaron una tarima para que alcanzara a ver por encima de la mesa. En Cuchillas de San José, una vereda de Rionegro, Antioquia, comenzó su historia con una raqueta. Cuatro años después, cuando el entrenador Camilo Giraldo visitó la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, aquel niño diminuto se le plantó enfrente y lo retó a jugar. Para mirarlo a los ojos casi tenía que agacharse. “Un niño de esa edad no viene con ese carácter”, le dijo Giraldo a El Espectador. Tampoco con semejante talento.

En Rionegro lo llamaban “el demonio azul”. Era tan bueno, que los otros niños preferían no enfrentarlo. Emanuel les ofrecía empezar con puntos de ventaja, pero ellos se negaban: si iba a ganarles, que fuera desde cero. Giraldo entendió que esa malicia necesitaba otro escenario. Conocía a los mejores juveniles europeos y creyó que Emanuel podía enfrentarlos. Conocía a sus padres porque Federico, el hermano mayor, ya entrenaba en España. Les propuso llevar también al menor. La respuesta fue inmediata: no había dinero para sostener a los dos lejos de casa. Además, Emanuel apenas iba a cumplir 10 años.

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🏓🇨🇴 ¡¡¡EMANUEL OTÁLVARO ES FINALISTA OLÍMPICO!!! 😭🔥🏅



Nuestro Emanuel Otálvaro derrotó 4-1 a Li Ki Ho, de Hong Kong.



🇨🇴 Emanuel Otálvaro 🆚 Ryuusie Kawakami 🇯🇵

📅 Hoy, 5 de noviembre

⏰ 1:15 p. m. (hora colombiana)



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La ausencia de Federico, sin embargo, había abierto un vacío. Emanuel lo seguía a todas partes, compartía sus recreos y terminaba durmiendo abrazado a él, aunque Yolanda insistiera en que cada uno debía quedarse en su habitación. Cuando su hermano se marchó, el pequeño puso una condición: “O me mandan a Europa con él o me lo traen de vuelta”. Cuando Giraldo regresó a Rionegro, Emanuel lo vio y anunció a su madre: “Él vino para llevarme a Europa, para que sea el mejor del mundo”.

En España descubrió que el talento no bastaba. Entrenaba siete horas diarias, viajaba a concentraciones en Asia y competía contra muchachos que trabajaban a ese ritmo desde los cinco años. También tuvo que hacerse fuerte lejos de casa. El niño que en la mesa parecía no temerle a nadie, era tímido para hablar con desconocidos. A veces le sudaban las manos y buscaba refugio en su madre: “¿Qué digo, mami?”. Yolanda le respondía que hablara como sintiera. Giraldo, mientras tanto, intentaba enseñarle otra calma: la que impide romper una raqueta cuando un punto perdido parece derrumbarlo todo.

Detrás de cada viaje había una familia contando monedas. Yolanda vendía tintos, aromáticas, tamales, arepas, legumbres y desayunos; cuando no alcanzaba, organizaba rifas. Durante una videollamada, Emanuel la vio romper una alcancía. Quiso saber para qué necesitaba ese dinero. “Para el viaje a Portugal, mijo”, contestó ella. El niño prometió: “Mamá, no se preocupe. Esta vez sí voy a ganar”. Y ganó. Ya había sido número uno del mundo sub-11 y campeón en Eslovenia, pero la transición de categoría había traído derrotas dolorosas. En 2023, en Portugal, conquistó un título sub-13 que confirmó que aquel sueño resistía los tropiezos.

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A los 12 años decía que quería jugar unos Olímpicos de la mano de Camilo Giraldo, sus papás y Federico. Que mientras ellos estuvieran ahí, el sueño estaría cumplido. En Dakar, Yolanda pudo verlo disputar una final olímpica, una escena que años atrás parecía imposible mientras reunía monedas para pagar otro viaje. Emanuel perdió contra Kawakami, sí, pero esta vez no hubo que prometerle a su madre que ganaría la próxima. La plata sobre su pecho contó algo más grande que una derrota: aquel diablillo que necesitaba un escalón para ver la mesa había encontrado, por fin, un lugar entre los gigantes del Olimpo.

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