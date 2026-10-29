El equipo llegó con diez levantadores, seis mujeres y cuatro hombres. “Debido a algunas limitaciones presupuestales, fue necesario reducir la delegación a diez deportistas”, explicó Arrieta a…

Luis Arrieta, seleccionador nacional, tiene una meta que trasciende el Mundial de levantamiento de pesas que ya comenzó en Ningbo, China: llevar a Colombia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con seis deportistas, el máximo de cupos posible. Hay talento y competencia interna, pero también restricciones presupuestales que condicionan la preparación.

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Las claves de Colombia, que quiere brillar en el Mundial de levantamiento de pesas en China

El equipo llegó con diez levantadores, seis mujeres y cuatro hombres. “Debido a algunas limitaciones presupuestales, fue necesario reducir la delegación a diez deportistas”, explicó Arrieta a El Espectador.

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El seleccionador espera que sus atletas terminen entre los diez mejores del mundo, aunque no todos buscarán sus máximas marcas en Ningbo. Este Mundial abre un camino que, según la planificación del estratega, tendrá diez eventos clasificatorios y exigirá disputar al menos cinco. Por eso, administrar el esfuerzo será tan importante como competir.

Jeison López: el diferencial de Colombia en el Mundial de levantamiento de pesas

La principal carta colombiana es Jeison López. Durante 2026 bajó de los 89 a los 85 kilogramos, un cambio que obligó a ajustar las cargas de entrenamiento y los tiempos de recuperación. El proceso exigía especial cuidado: venía padeciendo molestias en los codos y la espalda, y necesitaba conservar su fuerza mientras perdía peso.

“Jeison está viviendo una de sus mejores versiones, pero todavía tiene margen para mejorar”, aseguró Arrieta. Su prioridad es sostener esa evolución hasta Los Ángeles, donde espera que el chocoano alcance su mejor rendimiento.

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El calendario también tendrá distintos objetivos. “Algunas competencias serán preparatorias, otras prioritarias y otras fundamentales. Es ahí cuando buscaremos los máximos picos de rendimiento”, señaló. Ningbo es una evaluación importante, pero no el momento elegido para agotar todas las posibilidades del levantador.

Jeison López, uno de los mejores levantadores de pesas del mundo. Foto: FILI ROJAS

Para preparar la transición, el entrenador calculó cómo podrían variar sus marcas de arranque y envión por cada kilogramo perdido. Todo el plan fue pensado para evitar que las reducciones de peso frecuentes, para entrar en las categorías competitivas que exige la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, comprometan su salud.

Por eso, Arrieta solicitó apoyo de médicos, metodólogos y dirigentes, tanto del Comité Olímpico Colombiano como del ministerio del Deporte. “Estamos hablando de un deportista con posibilidades de medalla olímpica. Por supuesto, queremos resultados importantes, pero siempre priorizando su salud y la continuidad del proceso”, insistió el entrenador.

Luis Arrieta entiende el momento fenomenal de su atleta, pero también puso en contexto los récords mundiales de López. Cuando la Federación Internacional modifica las categorías, fija marcas estándar que pueden superarse incluso sin alcanzar los mejores registros personales. “Esto no les resta mérito, especialmente porque ahora compite con un peso corporal inferior”, precisó. En Ningbo espera nuevas marcas importantes, aunque la competencia forma parte de un proceso más largo.

Las otras cartas de Colombia en el Mundial de levantamiento de pesas

Por otro lado, en el equipo femenino, María Fernanda Mena aparece como una de las apuestas de futuro. Comparte los 77 kilogramos con Mari Leivis Sánchez, medallista olímpica, y lleva cerca de dos años en la selección de mayores. “Su principal fortaleza es el arranque, donde ya ha conseguido marcas importantes”, explicó el entrenador. El siguiente paso es mejorar el envión para conseguir un total olímpico más competitivo.

Esa convivencia entre juventud y experiencia alimenta la competencia interna. Arrieta también destaca la proyección de Karen Mosquera y Julieth Rodríguez, y espera buenas actuaciones de Yenny Sinisterra y Valeria Rivas. Entre los hombres, Hugo Montes busca consolidarse y Rafael Cerro persigue un objetivo histórico: ser el primer colombiano de más de 110 kilogramos en clasificar a unos Olímpicos.

La selección tiene más alternativas que las presentes en China. Jonathan Rivas, Jenny Álvarez y Sebastián Olivares, explica Arrieta, siguen en los planes del entrenador y podrían participar en próximas competencias, como las de Catar o el Campeonato Panamericano. La intención es ampliar las opciones sin precipitar los procesos.

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No obstante, el mayor obstáculo, insiste Arrieta, es la continuidad de la preparación. Colombia organiza concentraciones alrededor de los torneos, pero no dispone de una durante todo el año. “Todavía no contamos con concentraciones permanentes durante todo el año, algo que considero fundamental para afrontar adecuadamente un proceso de clasificación olímpica”, advirtió. Antes de París 2024, el equipo entrenó cerca de cuatro meses en el exterior y mejoró considerablemente sus registros. La inversión debe ser mayor para que así se reflejen los resultados. Sin embargo, el momento de inversión que tiene actualmente el deporte colombiano baja esas expectativas.

¿Cómo seguir a Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas?

A pesar de esa situación, Colombia espera brillar en Ningbo para empezar a pensar en Los Ángeles. Tras la presentación de Francisco Mosquera, que abrió ayer la participación colombiana en China, el calendario, en horario de Colombia, seguirá con Hugo Montes el 31 de octubre (6:00 a. m.); Karen Mosquera el 1 de noviembre (6:00 a. m.); Jeison López el 2 (6:00 a. m.); Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez el 3 (3:00 y 6:00 a. m.); María Fernanda Mena y Mari Leivis Sánchez el 5 (6:00 a. m.); Valeria Rivas el 7 (6:00 a. m.), y Rafael Cerro el 8 (1:00 a. m.).

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El reto es sostener ese trabajo hasta 2028. “Nuestro principal reto es conseguir la clasificación del equipo completo a Los Ángeles 2028, buscando los seis cupos, tres mujeres y tres hombres”, concluyó Arrieta. Más que un resultado inmediato, Ningbo permitirá medir cuánto falta para conseguirlo.

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