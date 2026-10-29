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Las claves de Colombia, que quiere brillar en el Mundial de levantamiento de pesas en China

El combinado nacional ya compite en Ningbo, en el primer evento que sirve como clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Jeison López es la principal carta.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Jeison López está nominado al premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025.
Jeison López, en el Mundial de 2025 en el que fue campeón mundial.
Foto: MinDeporte

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Luis Arrieta, seleccionador nacional, tiene una meta que trasciende el Mundial de levantamiento de pesas que ya comenzó en Ningbo, China: llevar a Colombia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con seis deportistas, el máximo de cupos posible. Hay talento y competencia interna, pero también restricciones presupuestales que condicionan la preparación.

El equipo llegó con diez levantadores, seis mujeres y cuatro hombres. “Debido a algunas limitaciones presupuestales, fue necesario reducir la delegación a diez deportistas”, explicó Arrieta a…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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