F1 en 2027: calendario completo y las grandes novedades de la próxima temporada

El campeonato estará repartido en 22 países y cinco continentes, con el regreso de dos escenarios conocidos por la categoría: Portimao, en Portugal, y Estambul, en Turquía. Además, Madrid conservará su lugar como sede del…

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para 2027 , una temporada que mantendrá el formato de 24 grandes premios, pero que tendrá varias novedades importantes. El Mundial comenzará el 14 de marzo en Bahréin y terminará el 12 de diciembre en Abu Dhabi, mientras que el número de carreras sprint aumentará de seis a diez.

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El campeonato estará repartido en 22 países y cinco continentes, con el regreso de dos escenarios conocidos por la categoría: Portimao, en Portugal, y Estambul, en Turquía. Además, Madrid conservará su lugar como sede del Gran Premio de España y será la última parada de la Fórmula 1 en territorio europeo.

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Aunque el calendario fue presentado sin asteriscos ni modificaciones previstas, existe un factor que podría alterar la programación: la situación en Oriente Medio. La intención es comenzar el campeonato en Bahréin y continuar una semana después en Arabia Saudí, pero cualquier cambio en las condiciones de la región podría obligar a modificar el cronograma.

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Diez fines de semana tendrán carrera sprint

Una de las principales novedades estará en el formato de competición. La F1 pasará de seis a diez grandes premios con carreras sprint, una apuesta que la categoría relaciona con el interés de los aficionados.

Según los datos entregados, los grandes premios que incluyen sprint registran un 12 % más de audiencia, mientras que el 82 % de los asistentes considera que este formato aporta mayor valor a la entrada.

Las sedes elegidas para 2027 serán Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Monza, Brasil, Qatar y Abu Dhabi.

Entre ellas aparece un caso particular: Mónaco, uno de los circuitos con menos adelantamientos, tendrá dos carreras durante el mismo fin de semana. A cambio, Montecarlo contará con dos sesiones de clasificación en la pista, una de las más exigentes para una vuelta rápida. La propia evolución de este experimento deberá ser evaluada posteriormente.

Portugal y Turquía vuelven al calendario

El Mundial recuperará dos circuitos que ya hicieron parte de la Fórmula 1, aunque estuvieron ausentes de los calendarios recientes.

Portimao recibirá el Gran Premio de Portugal el 20 de junio. El trazado fue escenario de dos carreras durante la pandemia, en 2020 y 2021, ambas ganadas por Lewis Hamilton. Sin embargo, su historia en la categoría se remonta a los años 50 y tuvo especial presencia a finales de los 80 y durante los 90.

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Turquía también regresará con una carrera en Estambul el 3 de octubre. La F1 visitó el circuito durante la pandemia y allí Hamilton consiguió en 2020 su séptimo y último campeonato mundial. Será la décima edición del Gran Premio de Turquía desde su debut en 2005, mientras que Felipe Massa es el piloto que más veces ha ganado allí, con tres triunfos.

Madrid reemplaza a Barcelona en el calendario

El Gran Premio de España se disputará el 12 de septiembre en Madrid y será la última carrera de la temporada en territorio europeo.

La decisión tiene un significado particular: por primera vez desde 1990, el calendario de la F1 no tendrá una carrera en Barcelona. El circuito de Montmeló, sin embargo, podría mantener presencia en la actividad de la categoría como escenario de los test de pretemporada o incluso como alternativa para algún Gran Premio de 2027 si la situación en Oriente Medio obliga a realizar cambios.

Barcelona-Cataluña volverá al calendario en 2028, cuando reemplazará a Spa-Francorchamps.

Así quedó el calendario de la F1 para 2027

Fecha Gran Premio Circuito 14 de marzo Bahréin Sakhir 21 de marzo Arabia Saudí Jeddah 4 de abril Australia Melbourne 11 de abril Japón Suzuka 18 de abril China Shanghái 2 de mayo Estados Unidos Miami 23 de mayo Canadá Montreal 6 de junio Mónaco Montecarlo 20 de junio Portugal Portimao 4 de julio Gran Bretaña Silverstone 11 de julio Austria Spielberg 25 de julio Bélgica Spa 1 de agosto Hungría Budapest 5 de septiembre Italia Monza 12 de septiembre España Madrid 26 de septiembre Azerbaiyán Bakú 3 de octubre Turquía Estambul 10 de octubre Singapur Marina Bay 24 de octubre Estados Unidos Austin 31 de octubre México México 7 de noviembre Brasil Sao Paulo 20 de noviembre Estados Unidos Las Vegas 5 de diciembre Qatar Losail 12 de diciembre Abu Dhabi Yas Marina

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, destacó la combinación de circuitos tradicionales y ciudades que forman parte del calendario, además de señalar que el aumento de los sprints aportará mayor intensidad y más batallas en pista.

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Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, resaltó que el calendario de 24 grandes premios en cinco continentes refleja el crecimiento internacional de la categoría y combina el regreso de Portugal y Turquía con la expansión del formato sprint.

¿Qué pasará con el cierre de 2026?

El calendario de 2027 también se presentó mientras todavía existen dudas sobre el cierre de la temporada 2026. Por ahora, Qatar mantiene su Gran Premio para el 29 de noviembre y Abu Dhabi para el 6 de diciembre, aunque se ha mencionado a Ímola como posible sustituto de alguno de estos eventos.

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Las dos carreras no están suspendidas y las entradas ya fueron vendidas. Además, Malasia sustituirá a Bahréin antes de Singapur, mientras que la Fórmula 2 ya incorporó una carrera doble en Bakú ante la posibilidad de que no pueda cerrarse la temporada en Yas Marina.

De esta manera, el campeonato de F1 de 2026 terminará finalmente con 23 o 22 grandes premios, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones para las últimas carreras del año.

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