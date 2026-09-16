En Madrid hoy se sigue hablando de Fórmula 1. Desde el pasado viernes hasta ayer, que fue la carrera final, 22 monoplazas corrieron por el nuevo circuito del Madring. En esta carrera, como en todas, hay un componente demasiado importante; la tecnología y los datos. Poco existía de ellos en la primera carrera en 1950.En España subieron al podio Kimi Antonelli, de Mercedes; Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren.Las once escuderías tienen toda una estructura tecnológica respaldada por marcas. Motorola estaba en un puente por…

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Fórmula 1: las claves detrás de los datos y la tecnología en el automovilismo

En Madrid hoy se sigue hablando de Fórmula 1. Desde el pasado viernes hasta ayer, que fue la carrera final, 22 monoplazas corrieron por el nuevo circuito del Madring. En esta carrera, como en todas, hay un componente demasiado importante; la tecnología y los datos. Poco existía de ellos en la primera carrera en 1950.

En España subieron al podio Kimi Antonelli, de Mercedes; Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren.

Las once escuderías tienen toda una estructura tecnológica respaldada por marcas. Motorola estaba en un puente por donde pasaban los monoplazas; en algunos sectores se veía AWS y Lenovo, y en los Red Bull, la marca Oracle esta al a sus costados, resalta sobre el azul brillante con detalles en blanco nítido.

El equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team que lidera el campeonato de F1 , tiene el logotipo de Microsoft en los laterales de la toma de aire superior y el alerón delantero así como en el traje de los pilotos.

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En Cartagena, hace unos días, se llevó a cabo el evento más importante de tecnología en Latinoamérica: ANDICOM 2026. El Espectador buscó a los directivos de compañías lideres en tecnología vinculadas al deporte motor para conocer como es la unión de datos y velocidad.

En el Pit Wall o muro de boxes hay algo mas que un computador.

El automovilismo de élite se define tanto en los milímetros del asfalto como en los flujos invisibles de información. En la alta competencia, la recopilación y el procesamiento de datos han dejado de ser herramientas accesorias para convertirse en el soporte operativo indispensable de las escuderías y los circuitos.

Lenovo ha profundizado su despliegue en ese terreno, articulando alianzas estratégicas que abarcan desde el automovilismo de velocidad hasta el pasado mundial de fútbol. Augusto Rosa es su gerente general.

La incursión de la tecnológica en el deporte motor comenzó de forma sectorizada antes de consolidarse a escala global —me dice mientras ordena unos papeles de la rueda de prensa que acaba de terminar—. “Empezamos con Ferrari, Ducati, y en Fórmula 1 migramos hacia la propia carrera”.

Como parte de ese acuerdo, la firma bautiza dos Grandes Premios por temporada en el calendario mundial: “Son dos premios cada año que llevan el nombre Lenovo, como el Gran Premio Lenovo de São Paulo o Japón”.

Me dice que la exigencia técnica que demanda la categoría reina del automovilismo radica en la inmediatez. La transmisión de telemetría y video debe operar sin márgenes de latencia. Según detalló Rosa, “el desafío de la Fórmula 1 era supergrande: necesitaban compartir la información y las imágenes en nanosegundos para 180 países”.

La infraestructura técnica se ha extendido a la seguridad de los recintos mediante sistemas inteligentes de monitoreo capaces de advertir anomalías en los accesos o requerimientos de asistencia médica en tiempo real, optimizando la coordinación de los organizadores.

Tras cuatro décadas y media de ausencia la Fórmula 1 regresó a Madrid con el circuito urbano de Madring.

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Un trazado de 5470 metros y 22 curvas, donde llamó la atención La Monumental, una curva con un alto peralte por donde los 22 monoplazas pasaron en las primeras vueltas; luego se disminuiría el número, incluyendo a Lewis Hamilton de Ferrari que debió retirarse en la vuelta siete.

Para Carlos Rebellón, director de Asuntos Públicos de Intel para América Latina y director de Intel en México, detrás de los alerones y los compuestos de neumáticos opera una infraestructura invisible de procesamiento que define estrategias en fracciones de segundo.

En esa frontera de alta exigencia, Intel ha consolidado su papel con la escudería McLaren, operando no como un auspiciante comercial tradicional, sino como su columna tecnológica de cómputo.

“Básicamente no es una alianza típica de marketing para colocar una marca y nada más; Intel es el partner tecnológico. Esta alta competición es pura tecnología; requiere muchísima información y análisis de datos para tomar decisiones en materia de configuración de los coches, preparación de la carrera y revisión de piezas”.

La inmediatez de la pista descarta cualquier retraso logístico y demanda arquitecturas capaces de emular escenarios en milisegundos. Entre las herramientas desplegadas destacan los gemelos digitales (digital twins), modelos virtuales del monoplaza que permiten a los ingenieros anticipar el comportamiento del vehículo frente a diversas condiciones climáticas o de desgaste.

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Según Rebellón, “la tecnología ahora nos permite replicar el mundo físico en lo digital, correr mucha información, hacer muchas carreras virtuales y entender el comportamiento del auto para la toma de decisiones. Este entorno analítico incorpora modelos de inteligencia artificial”.

De acuerdo con el ejecutivo, los algoritmos supervisan la detección de anomalías mecánicas para que “ya no lo haga solo el ojo humano, sino que se realice a través de datos capturados por cámaras”, optimizando los tiempos sin desplazar el criterio de los estrategas de pista.

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En un certamen donde cada milésima cuenta, el verdadero desafío de la computación reside en acelerar el cálculo para que el piloto ejecute con absoluta certeza al cruzar la línea de meta. Parece que fue lo que hizo el piloto Lando Norris, de McLaren, quien subió al podio, tercer puesto en este gran premio de España.

Pero, ¿qué le pasa al piloto?

Tengo dos citas más con Oracle y Siemens y decidí, antes de reunirnos, hablar con un corredor que haya manejado un Fórmula 1. Busqué a Tatiana Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, quien participa en la categoría Nascar Brasil con el equipo SG28 Racing, y en el GT Challenge de las Américas con la escuadra NXS Racing, a bordo de un McLaren 720S GT3.

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Es amable y le dice a El Espectador que tuvo la oportunidad de ser piloto de pruebas en Fórmula 1, donde los datos son fundamentales para el rendimiento de cualquier auto y para identificar problemas.

“Los ingenieros ven en vivo las temperaturas y otros datos, pero también cómo maneja el piloto y qué se puede corregir directamente desde el volante, que tiene funciones para variar el diferencial o el repartidor de frenada”.

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La administración estratégica en competencia depende por completo de estas plataformas de procesamiento. Según explica Calderón, las lecturas durante los entrenamientos determinan desde el desgaste de los neumáticos hasta la dosificación energética para adelantamientos o maniobras defensivas: “Sin esos datos sería imposible hacer simulaciones de cuándo entrar a pits ante un safety car o determinar la mejor ventana de operación; la clave es saber reaccionar a lo que estás viendo en vivo”, enfatiza.

Esta digitalización ha redefinido radicalmente la preparación de las nuevas generaciones. Aunque los pilotos han ganado herramientas predictivas con los simuladores, también deben desarrollar una lectura analítica que antes no se exigía.

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“La interpretación de los datos por parte del piloto ha cambiado muchísimo. Hoy todo está registrado: se acortaron las brechas porque es más fácil entender por qué alguien va rápido y replicar esa vuelta”, sostiene la corredora colombiana, que el pasado mes de agosto subió al podio del GT Challenge de las Américas en el circuito de Bushy Park, Barbados, un segundo lugar junto a Nascent Racing a bordo de su McLaren.

Oracle y Siemens en la misma carrera.

Miguel D’Alessio es presidente y CEO de Siemens Colombia. Estuvo en Cartagena en The Power to Transform, un evento académico organizado por su compañía.

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Argumenta que el desarrollo de la F1 requeriría una cantidad inviable de carreras físicas para obtener el volumen de datos e iteraciones que hoy procesa el software industrial de la multinacional.

En la máxima categoría del automovilismo mundial, la alemana Siemens se ha consolidado como un socio neurálgico a través del desarrollo de sus gemelos digitales (digital twins) un entorno virtuales antes de que un monoplaza toque el asfalto.

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“La capacidad principal que nos vincula con la Fórmula 1 son los gemelos digitales. Se trata de la posibilidad de simular de forma viva e interactiva una infinidad de situaciones operativas. Esto permite diseñar de la mejor manera, optimizar componentes y luego llevarlos a la pista con una ventaja competitiva absoluta” sostiene el líder tecnológico.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha incorporado a Siemens a su nuevo Programa de Colaboración Global, extendiendo el uso del software Siemens Xcelerator para crear y perfeccionar los conceptos aerodinámicos que rigen la normativa de los monoplazas de competición, desde la Fórmula 1 hasta la Fórmula 4.

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Terminamos la entrevista y su alma argentina me recordó que solo hay dos latinoamericanos compitiendo: Sergio «Checo» Pérez, en Cadillac F1, y Franco Colapinto, el argentino que terminó en el séptimo puesto del Gran Premio de España y sumó seis puntos vitales para la escudería Alpine F1 Team.

Por muchos años Siemens y Oracle han sido socios técnicos clave dentro del equipo Oracle Red Bull Racing en la Fórmula 1. Actúan como aliados estratégicos de la escudería para potenciar el rendimiento de sus monoplazas.

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El gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador es Germán Borromei, apasionado por la Fórmula 1 y la tecnología. Es argentino, pero su corazón corporativo está con la escudería Red Bull Racing y su piloto Max Verstappen, segundo del Gran Premio de Madrid.

«La Fórmula 1 no es solo visibilidad de marca. Es uno de los entornos más exigentes que existen para poner a prueba la tecnología: cada decisión cuenta, el tiempo es limitado y la información debe convertirse en acción casi de inmediato».

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Sostiene que la alianza con Oracle Red Bull Racing permite demostrar, en condiciones reales de alta presión, cómo la nube y la inteligencia artificial ayudan a procesar grandes volúmenes de datos, anticipar escenarios y tomar mejores decisiones que la intuición humana; la tecnología aporta velocidad, contexto y capacidad de análisis.

«Y no se trata únicamente del automóvil. Oracle Red Bull Racing también utiliza Oracle Fusion Cloud Applications en áreas como finanzas, recursos humanos y marketing. Es decir, la misma lógica de datos y decisiones inteligentes se aplica a toda la operación».

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Sobre el campeonato de pilotos de F1 que lidera Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes y quien ganó el gran premio en España, el directivo de Oracle advierte que la competencia está muy cerrada y esa es justamente la esencia de la Fórmula 1.

Sonriendo, me dice: «Desde Oracle, nuestro foco no es hacer pronósticos deportivos. Nuestro aporte es entregar al equipo la capacidad tecnológica para analizar una enorme cantidad de variables, simular escenarios y tomar decisiones con rapidez en un deporte donde una fracción de segundo puede hacer una diferencia».

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