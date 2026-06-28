Fórmula 1: George Russell recuperó la victoria en el GP de Austria y se acerca Antonelli

George Russell, piloto británico de Mercedes, después de ganar el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, en el Red Bull Ring, de Spielberg, este domingo 28 de junio de 2026. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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En el Red Bull Ring de Spielberg, casa de la moderna escudería de Fórmula 1, la victoria este domingo fue para un Mercedes. El británico George Russell mantuvo a raya a Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Austria.

El piloto de 28 años sumó su segunda victoria de la temporada, con la que recupera las buenas sensaciones tras la racha de cinco triunfos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, a quien le recorta distancias en el mundial de pilotos.

Antonelli sigue en el primer lugar con 40 puntos de ventaja sobre Russell, quien le arrebata el segundo lugar a su compatriota Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, hoy al servicio de Ferrari, es tercero en el mundial.

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“Es increíble volver al escalón más alto del podio. Max y Red Bull fueron increíblemente rápidos este fin de semana, así que bien por ellos. Tuve que empujar en cada vuelta”, reconoció Russell al final de los 71 giros.

Y es que su victoria se disputó hasta el final: la diferencia entre Russell y Verstappen fue de tan solo 1,611 segundos, mientras que el neerlandés logró defender un margen de tan solo 0,375 segundos sobre Antonelli, quien llegó tercero.

“Ha sido una gran carrera para nosotros. Las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria. Estoy muy feliz”, declaró el holandés volador, cuatro veces campeón del mundo.

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El calor como protagonista

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5, por delante del Red Bull del francés Isack Hadjar y del McLaren del vigente campeón del mundo Lando Norris, quien todavía no se encuentra en la temporada.

Antes de que se apagaran los semáforos, el Gran Premio parecía destinado a ser un pulso entre las Flechas Plateadas y las Ferrari. Sin embargo, fue Verstappen quien se metió en la pelea inicial para animar la carrera en Austria.

El monegasco Charles Leclerc terminó en la octava posición pese a salir segundo. Entre las limitaciones de su auto y la mala gestión de los neumáticos, el de Mónaco otra vez tuvo una jornada muy gris y apática.

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Desnivelado, corto y rápido, el circuito de Spielberg presentó este domingo temperaturas de 50 °C en pista y 35 °C en el aire. Todo esto es producto de la ola de calor que está golpeando Europa central por esta época del año.

Unas condiciones que pusieron a prueba a pilotos y monoplazas, y que dieron un extra de valor a la estrategia de paradas en boxes. Russell defendió su pole en la salida, mientras que detrás de él, Hamilton superó a Leclerc y Antonelli.

“Estuve demasiado emocionado en las primeras vueltas y no conduje bien, pero tras cambiar las ruedas hice ‘reset’ y el ritmo fue bueno. Es una pena que me uniera a la fiesta por la victoria demasiado tarde”, dijo Kimi Antonelli.

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