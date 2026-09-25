Hybrid Challenge 2026: el reto que reunió running, fuerza y estrategia en Mosquera

Los participantes tuvieron que completar un recorrido de 8 kilómetros de running y ocho estaciones de ejercicios…

El running y el entrenamiento funcional se encontraron en un mismo desafío el pasado 19 de septiembre, cuando el Complejo Deportivo de Mosquera recibió a cientos de atletas, familias y aficionados durante la segunda edición del Hybrid Challenge 2026. La competencia propuso una combinación de resistencia física, fuerza y estrategia, en una jornada que también abrió espacio para la comunidad y las experiencias alrededor del deporte.

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Los participantes tuvieron que completar un recorrido de 8 kilómetros de running y ocho estaciones de ejercicios funcionales, en un formato que puso a prueba su capacidad de adaptación y rendimiento. En las categorías por parejas, el trabajo en equipo adquirió un papel fundamental para superar cada etapa y llegar a la meta.

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Más allá de los resultados deportivos, el evento integró actividad física, entretenimiento y espacios relacionados con el fitness, con una propuesta que buscó reunir a diferentes públicos en torno a nuevas formas de entrenar y competir.

El entrenamiento híbrido gana espacio en el deporte

La combinación de disciplinas como el running, el entrenamiento funcional y la resistencia ha impulsado el crecimiento de las competencias híbridas a nivel internacional. Esta modalidad reúne a participantes que buscan desarrollar distintas capacidades físicas y asumir retos que no se concentran en una sola especialidad deportiva.

Según cifras citadas por Reuters, este tipo de competencias pasó de reunir aproximadamente 650 participantes en sus primeros eventos a más de 1,5 millones de atletas en todo el mundo, con actividades en más de 100 ciudades y 35 países.

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Por su parte, datos de Infront Sport & Media señalan que HYROX superó los 750.000 atletas en 2025, lo que representó un crecimiento superior al 100 % frente al año anterior. Durante ese periodo, la competencia desarrolló 80 eventos en 31 mercados y contaba con más de 10.000 gimnasios afiliados.

Este panorama ha acompañado la aparición de nuevas propuestas en Colombia, entre ellas Hybrid Challenge, que busca vincular el rendimiento deportivo con espacios de encuentro para atletas y aficionados.

Una segunda edición con más escenarios y actividades

La primera versión de Hybrid Challenge se llevó a cabo en 2025 y, de acuerdo con las cifras entregadas por la organización, reunió a 300 atletas y 1.250 asistentes, con impacto en nueve municipios y una ciudad.

Para su edición de 2026, el evento incorporó nuevos escenarios deportivos, categorías y zonas de recuperación, además de diferentes actividades junto a marcas aliadas como Red Bull, FCK Fit, Smart Fit y Dafiti. La jornada también contó con la participación de embajadores e influencers relacionados con el deporte.

Uno de los componentes de esta edición fue el festival fitness, que amplió el alcance de la actividad más allá de la competencia. El Complejo Deportivo de Mosquera recibió a familias, visitantes y aficionados que participaron de una jornada en la que el entrenamiento y la interacción comunitaria compartieron protagonismo.

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Nicolás Rodríguez, fundador de Hybrid Challenge, explicó que el crecimiento de las carreras híbridas representa una transformación en la manera de vivir el deporte y señaló que el objetivo de la edición de 2026 también estaba relacionado con el impacto en el entorno.

“El crecimiento de las carreras híbridas demuestra que estamos frente a una nueva forma de vivir el deporte. Con HC26 quisimos impulsar ese movimiento en Colombia y, al mismo tiempo, generar un impacto que trascendiera la competencia, movilizando atletas, familias y visitantes y dinamizando la economía de Mosquera y de toda la región”.

Con esta segunda edición, Hybrid Challenge 2026 cerró una jornada en la que la resistencia, la fuerza y la estrategia fueron los ejes de la competencia, mientras que la participación de diferentes públicos amplió la experiencia alrededor del entrenamiento híbrido en Colombia.

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