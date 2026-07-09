La selección colombiana de baloncesto ganó y esta más cerca del Mundial FIBA 2027

Selección colombiana de baloncesto antes de su partido frente a Venezuela por las clasificatorias al Mundial de la FIBA 2027. Foto: Federación Colombiana de Baloncesto

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La selección colombiana masculina de mayores de baloncesto consiguió una victoria histórica este martes 7 de julio de 2026 al derrotar 102-86 a Venezuela en el Coliseo Evangelista Mora de Valle del Cauca, Cali.

Este resultado le permitió al combinado patrio asegurar su clasificación a la segunda ronda de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027 y mantener vivo el sueño de disputar la próxima Copa del Mundo que se disputará en Catar.

El equipo dirigido por Tomás Díaz Pérez tuvo superó un inicio complicado frente a una selección venezolana que salió decidida a imponer condiciones y a luchar por sus últimas opciones de mantenerse vivo en la competencia.

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Un inicio favorable a los venezolanos

La Tricolor comenzó el encuentro mostrando agresividad ofensiva y atacando rápidamente la pintura. El primero en marcar diferencias fue Jaime Echenique, quien aprovechó su fortaleza cerca del aro para sumar.

Posteriormente, apareció Braian Angola con una acción de triple y falta que levantó el banco nacional y permitió mantener el ritmo ofensivo durante los primeros minutos del compromiso. Sin embargo, Venezuela no tardó en responder.

El conjunto Vinotinto encontró en Yohanner Sifontes a su principal referente ofensivo y, de la mano de su capacidad anotadora, logró mantenerse cerca en el marcador y posteriormente tomar la ventaja en el partido.

La intensidad defensiva y la efectividad desde el perímetro permitieron a Venezuela cerrar mejor el período inicial y llevarse el primer cuarto con marcador de 25-21. La batalla por la clasificación estaba abierta.

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La reacción de Colombia

En el segundo cuarto llegó la reacción colombiana. La selección nacional mejoró la circulación del balón, encontró el pase extra y comenzó a generar mejores opciones ofensivas para reducir la diferencia en el electrónico.

El crecimiento ofensivo de la Tricolor obligó al cuerpo técnico venezolano a solicitar un tiempo muerto a falta de un minuto y 18 segundos del cierre del período. Juan Diego Tello acercó nuevamente a Colombia en el marcador.

El partido estaba completamente abierto antes del descanso, pues el segundo cuarto terminó 27-24 a favor de Colombia y el marcador global reflejaba la paridad del encuentro: 49-48 para Venezuela al finalizar la primera mitad.

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Al inicio del tercer cuarto Colombia empató las acciones 49-49, dándole inicio a la remontada colombiana. A partir de ese momento apareció la mejor versión del equipo dirigido por Tomás Díaz. Hansel Atencia, Romario Roque y Angola lideraron el ataque.

Precisamente, un triple de Hayner Montaño permitió ampliar la ventaja colombiana a 65-59. El equipo nacional dominó completamente el tercer período, imponiéndose 32-20 para cerrar el cuarto con ventaja de 80-69.

En el último cuarto, Venezuela intentó reaccionar y mantenerse con vida en el compromiso. Sin embargo, Colombia respondió a cada intento ofensivo del conjunto Vinotinto con serenidad en defensa y efectividad en ataque.

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El entrenador espanol Francisco Segura solicitó un tiempo muerto cuando el marcador reflejaba un 93-82 favorable al equipo colombiano, buscando una última reacción para el elenco venezolano. Sin embargo, la Colombia siguió marcando diferencias.

Una de las jugadas más espectaculares del compromiso llegó cuando Jaime Echenique realizó un bloqueo defensivo descomunal, Braian Angola recuperó el balón y lideró el contragolpe para asistir a Juan Diego Tello.

La ventaja aumentó hasta 98-85 y, desde la línea de tiros libres, Colombia terminó de asegurar una victoria que quedará marcada como una de las más importantes del actual proceso mundialista. El marcador final fue 102-86.

La gran figura del encuentro fue Braian Angola, quien terminó la noche con 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. El escolta colombiano volvió a asumir el liderazgo ofensivo del equipo en el momento más determinante.

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Colombia ya piensa en la segunda ronda

Con este resultado, Colombia avanzó oficialmente a la segunda ronda de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027 y formará parte del Grupo E, junto a México, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Chile.

En esta nueva fase, el equipo nacional deberá enfrentarse a México, Estados Unidos y República Dominicana, buscando mantenerse dentro de las posiciones que otorgan un cupo a la próxima Copa del Mundo de la FIBA.

La próxima ventana clasificatoria se disputará entre el 27 y el 31 de agosto. Colombia recibirá a México en condición de local y posteriormente visitará a Estados Unidos, en dos compromisos que serán fundamentales para las aspiraciones mundialistas del equipo dirigido por Tomás Díaz Pérez.

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