Juan Pablo y Sebastián Montoya presentaron su festival de automovilismo: así será el evento

Sebastián Montoya (izq.) y Juan Pablo Montoya. Foto: Archivo Particular

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El automovilismo tendrá una cita especial el próximo 16 de agosto en Barranquilla. Juan Pablo y Sebastián Montoya serán los grandes protagonistas del Circuito Pony Malta, un festival que reunirá en el Gran Malecón vehículos históricos, exhibiciones en pista y diferentes experiencias alrededor del deporte motor, con una jornada que espera congregar a más de 10.000 personas.

Uno de los principales atractivos será la presencia de algunos de los monoplazas que han marcado la carrera de los Montoya. Según informó la oficina de prensa del evento, en Barranquilla estará el Williams FW25 con el que Juan Pablo compitió en la temporada 2003 de Fórmula 1 y conquistó los Grandes Premios de Mónaco y Alemania. También será exhibido el G-Force GF05 de IndyCar con el que el colombiano ganó por primera vez las 500 Millas de Indianápolis, en 2000.

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La nueva generación de la familia también tendrá un lugar central. De acuerdo con la información entregada por la organización, Sebastián Montoya estará acompañado por el Dallara F2 2024 con el que compitió en la temporada 2025 de Fórmula 2 con PREMA Racing. El vehículo, equipado con un motor V6 turbo de 3,4 litros y más de 620 caballos de potencia, será además uno de los monoplazas que saldrá a pista durante la jornada.

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El festival tendrá como uno de sus momentos principales un enfrentamiento entre Juan Pablo y Sebastián. Padre e hijo competirán en el denominado “Montoya vs. Montoya”, una prueba inspirada en el formato Race of Champions en la que conducirán dos BMW M340i idénticos.

“Queremos acercar este deporte a las personas, mostrarles cómo se vive el automovilismo al más alto nivel y brindarles una experiencia a la que normalmente no tendrían acceso”, afirmó Juan Pablo Montoya durante la presentación del evento este jueves.

Sebastián, por su parte, destacó la posibilidad de reunir en Colombia vehículos de distintas generaciones del automovilismo internacional. “Me ilusiona mucho que tantas personas puedan ver estas máquinas por primera vez en el país y vivir de cerca lo que significa este deporte”, señaló el piloto.

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El Circuito Pony Malta es organizado por Pony Malta, Ocesa, Páramo Lab y la Alcaldía de Barranquilla y abrirá sus puertas desde las 9:30 a. m.

¿Qué eventos tendrá el festival?

Duelo “Montoya vs. Montoya” : Juan Pablo y Sebastián se enfrentarán en dos BMW M340i bajo un formato inspirado en Race of Champions.

Exhibiciones de IndyCar y Fórmula 2 : saldrán a pista el vehículo con el que Juan Pablo ganó las 500 Millas de Indianápolis y el monoplaza de F2 de Sebastián.

Champions’ Parade : desfile con la familia Montoya y otros referentes del deporte colombiano.

Exhibición de SuperCars : incluirá modelos como Porsche 911 GT3, 911 Turbo S, 911 GT3 RS y 718 Boxster S.

Exhibición de clásicos : estarán vehículos como el Porsche 356 America Roadster de 1954, Ferrari 328 GTS, Chevrolet Corvette de 1957 y 1958 y Ford Mustang Fastback de 1966.

La dinastía Montoya : Pablo y Diego Montoya regresarán a pista al volante de carros de montaña ligados a la tradición automovilística de la familia.

Hot Laps : experiencias de velocidad con vehículos de Autogermana y BYD.

Concierto de cierre: artistas colombianos serán los encargados de terminar la programación del festival.

Boletas para el Circuito Pony Malta

Según informó la oficina de prensa, las últimas entradas están disponibles a través de Ticketmaster. Los precios comienzan en $190.000 para la localidad General, mientras que las entradas de Gradería cuestan $420.000. También habrá experiencias VIP en Suites y Paddock; esta última permitirá ingresar a la zona de pits, observar la preparación de los vehículos y contará con atención gastronómica durante la jornada.

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