La apuesta de Colombia en Dakar 2026: ¿cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Colombia se prepara para una nueva participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Dakar, Senegal. La delegación nacional estará integrada por 22 deportistas, diez mujeres y doce hombres, que buscarán destacarse en la primera cita olímpica organizada en territorio africano. Más allá de los resultados, el certamen representa una oportunidad para evaluar el futuro del deporte colombiano y el desarrollo de sus nuevas generaciones.

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Las expectativas están respaldadas por una trayectoria importante. Colombia ha participado en las tres ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de la Juventud, desde Singapur 2010, y acumula 20 medallas: ocho de oro, siete de plata y cinco de bronce. El desafío en Dakar será ampliar ese palmarés y consolidar una generación de atletas que aspira a dar el salto hacia las grandes competencias internacionales.

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Según un informe del Ministerio del Deporte, 16 de los 22 integrantes de la delegación han pasado por alguno de sus programas de formación. Doce participaron en los Juegos Intercolegiados, diez en el Programa Avanzado de Desarrollo (PAD) y cuatro en la Escuela de Talentos. Algunos deportistas han hecho parte de varias iniciativas, como el lanzador de jabalina Dilan Andrés Graciano y el boxeador Izzon Jeffrey Galea, quienes cuentan con antecedentes en los tres programas.

Entre los representantes nacionales también aparecen nombres como Emanuel Otálvaro, en tenis de mesa; María Gabriela Becerra, en natación; Juan Esteban Garcés, en skateboarding; y Catalina Moreno, en triatlón. La delegación tendrá presencia en disciplinas como atletismo, boxeo, ciclismo, gimnasia artística, lucha, arquería, esgrima y ecuestre. Esta diversidad refleja la apuesta por ampliar la representación colombiana y fortalecer disciplinas que buscan proyectar nuevos talentos hacia el alto rendimiento.

“El talento deportivo no se construye de un día para otro. Con el Decreto 1052 de 2022, Colombia fortalece una ruta para identificar, acompañar y desarrollar a sus deportistas desde edades tempranas, pensando en los resultados de hoy y en los campeones del futuro”, aseguró la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga. De acuerdo con la cartera, durante 2026 se han destinado $75.200 millones a los tres programas de formación, mientras que el apoyo para la participación colombiana en Dakar asciende a $2.523 millones.

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La inauguración será este sábado 31 de octubre en el estadio Olímpico de Diamniadio, en Senegal. Allí comenzará un nuevo desafío para una delegación que intentará mantener la tradición colombiana de conseguir medallas en estas justas. Sin embargo, el valor de Dakar 2026 también estará en la experiencia que acumulen sus protagonistas. Para muchos será su primera gran competencia internacional y un paso importante en el camino hacia el ciclo olímpico de mayores, con Los Ángeles 2028 como próxima referencia.

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