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La doble vida de Luisa Cubillos: atleta y dirigente del paratletismo colombiano

Un mes y una semana después del terremoto que sacudió a Cali, la ciudad recibe el Grand Prix Internacional de Paratletismo con atletas de 25 países. En medio de esa doble urgencia está Luisa Cubillos: vicepresidenta de la Federación Colombiana de Paratletismo y, al mismo tiempo, una de las corredoras que saldrá a la pista del estadio Pedro Grajales.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
La doble vida de Luisa Cubillos: atleta y dirigente del paratletismo colombiano
Un mes y una semana después del terremoto que sacudió a Cali, la ciudad recibe el Grand Prix Internacional de Paratletismo con atletas de 25 países. / Luisa Cubillos

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El 10 de agosto la tierra sacudió a Colombia y Cali fue una de las principales ciudades más afectadas. La emergencia natural cambió para siempre la vida de miles de familias: 154 personas murieron, 1.517 resultaron heridas y más de 12.000 edificaciones sufrieron afectaciones, 24 de ellas colapsadas, entre ellas 43 escenarios deportivos de alto rendimiento. Un mes después, mientras la ciudad sigue movilizada en tareas de reconstrucción, se preparaba también para recibir a más de 330 paratletas y 36 guías de 25 países, en la segunda edición del…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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