Selección de Colombia: esta es la primera convocatoria de Néstor Lorenzo postmundial 2026

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Este jueves 17 de septiembre de 2026, el director técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, presentó su lista de convocados para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú en Estados Unidos. Este es el primer llamado del entrenador argentino tras la participación en la Copa del Mundo.
Además, es el primer llamado del seleccionador nacional tras el retiro de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, este último, emblemático número 10 de la Tricolor durante 15 años. Por eso la lista de convocados estuvo marcada por nombres nuevos y jugadores jóvenes que nunca han estado en Colombia.
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Convocados de la selección de Colombia
Arqueros
- Kevin Mier | Cruz Azul (MEX)
- Álvaro Montero | Boca Juniors (ARG)
- Aldair Quintana | Independiente del Valle (ECU)
Defensores
- Jhon Lucumí | Juventus (ITA)
- Daniel Muñoz | Nottingham Forest (ING)
- Davinson Sánchez | Galatasaray (TUR)
- Álvaro Angulo | Pumas (MEX)
- Édier Ocampo | Vancouver Whitecaps (CAN)
- Kevin Andrade | Zenit de San Petersburgo (RUS)
- Roger Caicedo | Círculo de Brujas (BEL)
- Samuel Velásquez | Atlético Nacional (COL)
Mediocampistas
- Kevin Castaño | Atlético Mineiro (BRA)
- Gustavo Puerta | Olimpiacos (GRE)
- Jhon Solis | Birmingham (ING)
- Richard Ríos | Al-Ittihad (KSA)
- Jhon Arias | Palmeiras (BRA)
- Daniel Arcilla | Club León (MEX)
- Matías Orozco | Castellón (ESP)
- Juan Manuel Rengifo | Atlético Nacional (COL)
Delanteros
- Yaser Asprilla | Girona (ESP)
- Jaminton Campaz | Rosario Central (ARG)
- Carlos Andrés Gómez | Vasco da Gama (BRA)
- Óscar Perea | América (MEX)
- Luis Javier Suárez | Sporting de Lisboa (POR)
- Camilo Durán | Celtic (ESC)
- Kevin Viveros | Athletico Paranaense (BRA)
¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?
Colombia tiene programado un triplete de partidos amistosos en Estados Unidos. El primero será el 26 de septiembre en el MT&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland contra México. El segundo será seis días después en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, frente a Paraguay.
Y finalmente, la selección de Colombia cerrará su gira por suelo estadounidense el martes 6 de octubre en el Nu Stadium de Miami, Florida, enfrentando a Perú. Aun así, el equipo nacional tendrá dos encuentros amistosos más antes de que se acabe el año en sedes diferentes frente a un mismo rival: Chile.
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La selección de Colombia vuelve a Cali
El viernes 13 de noviembre de 2026, Colombia y Chile jugarán un compromiso amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca. La Tricolor y la Roja se medirán en el comienzo de un nuevo ciclo mundialista, esta vez para la cita de 2030 en Paraguay, Uruguay, Argentina, Marruecos, Portugal y España.
Tan solo cuatro días después, ambos elencos nacionales volverán a verse las caras, esta vez en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago. Un doble enfrentamiento que empareja dos realidades muy distintas: Colombia en busca de un título y Chile con la intención de volver a un mundial tras 12 años.
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