La historia comenzó cuando estaba por cumplir cuatro años, durante un paseo familiar. Mientras sus padres disfrutaban de la piscina, ella prefería mantenerse alejada. No quería entrar y tampoco parecía muy convencida de que los demás lo hicieran. El temor era evidente. Sin embargo, aquel episodio terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una historia que hoy, años…

Antes de pensar en medallas o selecciones nacionales, Laura Torres tenía un problema mucho más sencillo, aunque para ella representaba un mundo entero: le tenía miedo al agua.

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La historia comenzó cuando estaba por cumplir cuatro años, durante un paseo familiar. Mientras sus padres disfrutaban de la piscina, ella prefería mantenerse alejada. No quería entrar y tampoco parecía muy convencida de que los demás lo hicieran. El temor era evidente. Sin embargo, aquel episodio terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una historia que hoy, años después, tiene a la bogotana entre las jóvenes promesas de la natación colombiana.

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A su regreso de aquel paseo, sus padres decidieron que era momento de ayudarla a superar ese miedo. La inscribieron en los cursos de natación de Compensar y comenzó un proceso de formación que, con el paso del tiempo, la llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado.

Lo que empezó como una herramienta para desenvolverse con tranquilidad en el agua terminó convirtiéndose en una pasión. Laura fue avanzando por las diferentes etapas de aprendizaje hasta encontrar su lugar en el equipo de alto rendimiento. Desde entonces, la piscina dejó de ser simplemente un espacio para aprender a nadar y se transformó en el escenario donde comenzó a construir sus sueños.

Hoy, con 12 años, ya sabe lo que significa representar a Bogotá y competir por Colombia. Sus resultados más recientes respaldan esa evolución: en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026 consiguió dos medallas de oro, una en los 50 metros mariposa y otra en el relevo 4×100 metros libre, además de una plata en los 100 metros libre. También alcanzó el subcampeonato internacional en el Suramericano Promesas Olímpicas.

Son resultados importantes para una deportista que todavía está en pleno proceso de formación, pero que parece tener muy claro hacia dónde quiere dirigir sus brazadas.

Una disciplina que también se entrena fuera de la piscina

La natación de alto rendimiento exige mucho más que condiciones físicas. Demanda constancia, organización y una capacidad de sacrificio que, a edades tempranas, puede resultar especialmente difícil de desarrollar. Laura ha tenido que aprenderlo mientras intenta equilibrar las responsabilidades escolares, los entrenamientos y una vida social que inevitablemente ha cambiado.

Su rutina no se parece demasiado a la de otras niñas de su edad. Sus jornadas pueden comenzar antes de las cinco de la mañana cuando tiene entrenamiento, continúan con aproximadamente cinco horas de estudio y, dependiendo de la programación, terminan después de las ocho de la noche en la piscina.

Para facilitar esa exigencia, sus padres tomaron la decisión de que continuara sus estudios de manera virtual. Así consiguió organizar mejor sus horarios y dedicarle al deporte el tiempo que requiere su preparación.

Pero hay algo que Laura reconoce que no siempre ha sido fácil: las cosas que ha tenido que dejar de hacer. Las invitaciones de sus compañeros, los planes después del colegio y esos espacios de convivencia que suelen marcar la infancia se han convertido en pequeños sacrificios cotidianos. Antes compartía un salón de clases y encontraba en sus compañeros una compañía permanente. Ahora, buena parte de sus relaciones y experiencias transcurren alrededor del deporte.

No lo cuenta desde el arrepentimiento, sino desde la conciencia de que eligió un camino que implica renuncias. Sabe que, mientras otras niñas pueden aceptar una invitación para salir, muchas veces ella tiene que responder que no porque al día siguiente debe entrenar.

Su mamá, Faisuly Carvajal, ha sido testigo de esa transformación. Habla de una niña feliz, empática y siempre dispuesta a ayudar a los demás, pero también de una deportista que ha desarrollado una determinación que incluso sorprende a su propia familia.

En ocasiones, sus padres son quienes le proponen descansar. Si está cansada o ha tenido una semana exigente, le dicen que puede quedarse en casa y saltarse un entrenamiento. La respuesta, sin embargo, suele ser la misma: quiere ir a la piscina. "Ella misma toma la decisión de no, mami, yo voy a ir a entrenar", cuenta su mamá.

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Esa voluntad también aparece durante los periodos de vacaciones. Mientras otros niños esperan con entusiasmo el descanso de las actividades escolares y deportivas, Laura pregunta si puede seguir entrenando y busca que sus entrenadores le dejen una rutina para no interrumpir su proceso.

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Para su familia, el orgullo no está únicamente en las medallas. Está en reconocer que detrás de cada resultado existe una decisión personal de levantarse, cumplir y seguir buscando una mejor versión de sí misma.

El sueño de llegar más lejos

Laura no esconde sus aspiraciones. Como tantos deportistas que encuentran inspiración en las grandes figuras de su disciplina, ha tenido en Michael Phelps un referente. También reconoce la importancia de los nadadores colombianos que han contribuido a construir la historia de este deporte, nombres que le permiten entender que existe un camino para quienes sueñan con llegar a lo más alto.

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Su modalidad preferida es el estilo mariposa, una de las pruebas técnicamente más exigentes de la natación. Allí ha encontrado un desafío permanente y una oportunidad para seguir creciendo. En los 50 metros mariposa, precisamente, consiguió una de sus medallas de oro en los recientes Juegos Intercolegiados, con un registro de 30,67 segundos.

Pero sus objetivos no terminan en los resultados que ya consiguió. Laura continúa preparándose para las próximas competencias nacionales y tiene la mirada puesta en los torneos que pueden acercarla a una nueva convocatoria de la delegación de Colombia. Su intención es seguir acumulando experiencias, mejorar sus marcas y ganarse un lugar entre las mejores de su categoría.

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Cuando habla de lo que puede llevarla a convertirse en una referente de la natación, no menciona primero sus condiciones físicas ni sus medallas. Su respuesta apunta a una cualidad que considera fundamental: la disciplina.

"La disciplina que construyo durante estos cuatro años que llevo en el alto rendimiento", explica al identificar aquello que más le ha ayudado a progresar.

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Es una característica que también se refleja en su manera de asumir los entrenamientos. No espera simplemente a que sus profesores le indiquen qué debe corregir. Busca entender qué está haciendo bien, qué necesita mejorar y cómo puede seguir avanzando.

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Sus padres, mientras tanto, han decidido acompañarla sin convertir sus sueños en una obligación. La conversación en casa gira alrededor de las posibilidades, los sacrificios y las decisiones que implica cada camino. Laura ha elegido el suyo y ellos están dispuestos a respaldarla mientras quiera recorrerlo.

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Quizás por eso su historia tiene algo especial. La niña que alguna vez lloraba frente a una piscina hoy organiza sus días alrededor de ella, acepta las renuncias que implica el alto rendimiento y encuentra en cada competencia una razón para seguir adelante.

Todavía tiene mucho por aprender y un camino largo antes de pensar en una cita olímpica. Pero hay algo que ya consiguió transformar un miedo de infancia en un proyecto de vida. Y, brazada a brazada, Laura Torres comienza a demostrar que aquel sueño de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos puede tener un punto de partida mucho más cercano de lo que imaginaba.

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