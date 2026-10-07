Los 42 kilómetros que Keily Delgado conquistó en patines: entrevista con la campeona

La carrera exigía paciencia. La colombiana, junto con sus compañeras de equipo, había planeado guardar energía durante buena parte del recorrido para llegar al final en las mejores condiciones. Mientras el resto se encargó de desgastar a las rivales, a ella la guardaron para el momento decisivo. “Cuando una de…

“Lo tenía como dicen en Colombia: ‘entre ceja y ceja’”, recuerda Keily Delgado, al hablar del título que hace unos días consiguió en la maratón de Berlín. 42 kilómetros de recorrido, pero con una condición diferente: ¡fueron en patines!

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.



La carrera exigía paciencia. La colombiana, junto con sus compañeras de equipo, había planeado guardar energía durante buena parte del recorrido para llegar al final en las mejores condiciones. Mientras el resto se encargó de desgastar a las rivales, a ella la guardaron para el momento decisivo. “Cuando una de mis compañeras lanzó el esprint, ahí me le pegué. Juntas logramos seguir hasta la línea de meta y así conseguí el triunfo”.

Publicidad



La victoria le dio mucha alegría, pero al mismo tiempo representó todo el trabajo y el sacrificio que ha construido durante los últimos años. Aunque Berlín fue el escenario de uno de sus resultados más importantes, su historia en el patinaje internacional comenzó mucho antes.



Tenía 18 años cuando viajó por primera vez a Europa. Era su último año como junior y comenzó a participar en la Copa Europea y en otras competencias. Llegó a un escenario desconocido y terminó consiguiendo resultados que todavía recuerda con asombro. “Fue una sorpresa mi primer año, ver cómo las cosas se dieron para ganarlo todo”.

Le puede interesar



Después llegó el paso a mayores. El nivel aumentó y también las exigencias. Ya no era una joven que llegaba a Europa por primera vez, sino una deportista que debía competir contra las mejores de su categoría. “Era un nivel más alto. De hecho, es el máximo, lo más competitivo”.



No fue un obstáculo. Todo lo contrario, ganó desde su primer año en mayores y comenzó a construir una carrera que terminó llevándola a quedarse en Europa. Con el tiempo, competir allí dejó de ser una experiencia nueva y se convirtió en su rutina. Cambió su manera de entender una carrera. La experiencia le enseñó que tener capacidad física no siempre es suficiente. Por eso, ahora, ve la competencia de otro modo; piensa, observa, calcula y decide cuándo moverse. “La madurez que he tomado y he aprendido a través de los años, con las experiencias, me ha hecho cambiar bastante. No solo se trata de capacidad, sino de saber cómo moverme, de poder pensar rápido para ganar”.

Le puede interesar: Tatiana Calderón y la historia detrás de su impresionante victoria en Brasil



Esa evolución se construyó mientras su vida se hizo cada vez más exigente. Detrás de una carrera de 42 kilómetros hay horas en el gimnasio, bicicleta, carretera, pista y mucho entrenamiento. Keily Delgado alterna las diferentes superficies y combina su preparación deportiva con otras responsabilidades: estudia administración de empresas y contaduría pública. Su misión es terminar ambas carreras, mientras a la par sigue adelante con el éxito deportivo.



Su vida, entonces, no se reduce a los entrenamientos. Hay que estudiar, competir, viajar y volver a empezar. En Europa, las competencias pueden ser prácticamente cada fin de semana y, como se realizan en diferentes países, los desplazamientos también hacen parte de su calendario.



Dejar Cúcuta y acostumbrarse a esa vida tampoco fue inmediato. Al principio, lo más difícil fue alejarse de su familia; sus padres, su hermano y su sobrina se quedaron en Colombia mientras ella comenzó a construir su carrera en un continente al otro lado del mapa. “Es un sacrificio, un cambio bastante duro y bastante extremo”. Con los años encontró la manera de adaptarse; habla todos los días con su familia y aprendió a convivir con una rutina en la que entrenar, competir y viajar se volvió lo normal.



Otro asunto, no obstante, es que nada de eso es gratis. El patinaje colombiano es potencia mundial. Sin embargo, ese deporte en Colombia no tiene el mismo reconocimiento que otros, especialmente el fútbol. Entonces, para una familia que no tiene grandes recursos sostener el sueño de una deportista que quiere competir internacionalmente implica momentos difíciles. Así pasó en la casa de Delgado. Sus padres hicieron lo posible para que pudiera viajar, competir y continuar con su carrera. “Ellos hicieron todo el sacrificio, todo lo que pudieron para poder cumplir mis sueños y mis metas”.



Las cosas no fueron sencillas, aunque al final se resolvieran: “No todas las personas te abren las puertas desde el primer momento. Tocamos muchas puertas. Hicimos muchos intentos, pero también tuvimos muchos fallos”.

Le puede interesar: Colombia hizo historia en el Inline Downhill: podio completo en los World Skate Games



Hoy, varios años después de aquel primer viaje a Europa, la campeona de la Maratón de Berlín ya conoce el circuito. Sabe cómo prepararse para una carrera, cómo moverse entre países y cómo combinar una vida deportiva que ocupa buena parte de su tiempo con sus estudios. Su gran triunfo llegó como uno de los resultados de ese proceso. Sin embargo, 2026 todavía no termina.



A Keily Delgado le quedan dos maratones: una en Nápoles, Italia, y otra en Jeonju, Corea del Sur. Después, empezará a probar otra superficie: en octubre comenzará a entrenar sobre hielo, disciplina que está en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno.



El cambio es grande, pero no imposible. “Es una meta que tengo bastante clara”, afirma la cucuteña. Aunque antes de pensar demasiado en lo que vendrá después, se concentra en que todavía tiene dos carreras por delante. Quiere hacerlas bien para cerrar una temporada que ya le dejó una victoria inolvidable. Incluso antes, también en Alemania y en Suiza, ya había saboreado dos victorias. Así que quiere ponerle el moño a la campaña. Después ya habrá tiempo para pensar en el hielo. Y Keily Delgado tendrá una vez más que aprender a moverse sobre una superficie diferente.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador