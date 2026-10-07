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Los 42 kilómetros que Keily Delgado conquistó en patines: entrevista con la campeona

En diálogo con El Espectador la patinadora colombiana habló de su trayectoria, sus inicios y lo que viene tras su victoria en Alemania.

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Ana Sofia Gamboa

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“Lo tenía como dicen en Colombia: ‘entre ceja y ceja’”, recuerda Keily Delgado, al hablar del título que hace unos días consiguió en la maratón de Berlín. 42 kilómetros de recorrido, pero con una condición diferente: ¡fueron en patines!

La carrera exigía paciencia. La colombiana, junto con sus compañeras de equipo, había planeado guardar energía durante buena parte del recorrido para llegar al final en las mejores condiciones. Mientras el resto se encargó de desgastar a las rivales, a ella la guardaron para el momento decisivo. “Cuando una de…

Por Ana Sofia Gamboa

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