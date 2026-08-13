Los Ángeles Lakers serán vendidos por USD 12.500 millones al ex CEO de Disney

Escudo de Los Ángeles Lakers en el terreno de juego de la Cripto Arena en la ciudad más poblada del estado de California. Foto: AFP - LUKE HALES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con la cadena deportiva ESPN, Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa al emblemático equipo de la NBA en USD 12.500 millones.

La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto norteamericana. El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que, según la cadena de televisión estadounidense, puede llevar semanas.

Le sugerimos: Jorge Iván del Valle: el intruso que nada entre las estrellas

La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en la franquicia californiana por USD 10.000 millones.

Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hará parte del negocio. Lo hará a través del fondo Thrive Eternal, el cual también fue el grupo inversor más interesado en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.

“Como aficionados de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, dijeron Kushner e Iger en un comunicado a ESPN.

“Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre ese fundamento, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, agregaron los empresarios.

Le recomendamos: La premonición del oro: la historia de la consagración de Paula Aguirre en Corea del Sur

Investigación federal por la compra anterior

La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, puso fin al reinado de 46 años de la familia Buss sobre los gigantes de la NBA. Jeanie Buss había seguido desempeñándose como gobernadora de los Lakers después de que el club fuera vendido a Walter en una operación que amplió aún más la cartera deportiva de su holding, TWG Global.

Las propiedades deportivas de la compañía incluyen a los Dodgers de Los Ángeles de las Grandes Ligas de béisbol y una participación en el Chelsea, club de fútbol de la Premier League inglesa, dos veces campeón de Europa.

TWG también es dueño del torneo de tenis Billie Jean King Cup y del equipo de Fórmula 1 Cadillac, undécimo y último inquilino de la categoría reina. Sin embargo, Walter se encuentra actualmente bajo investigación federal por un posible fraude fiscal relacionado con sus negocios de seguros.

Le puede interesar: El próximo set del tenis suramericano

El legado de Magic y el presente de Doncic

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la NBA, solo por detrás de los Boston Celtics, que poseen uno más. El equipo ha sido hogar de algunas de las mayores superestrellas de la liga. Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y Earvin “Magic” Johnson. Esto dijo sobre la transacción.

“Quiero felicitar a mi buen amigo Bob Iger y a Josh Kushner por la compra de Los Angeles Lakers. Los aficionados no podrían tener dos mejores propietarios. Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años: siempre ha amado a los Lakers y al baloncesto, y va a traer los campeonatos de vuelta a Los Ángeles”, dijo la exfigura angelina.

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, fue el líder de la franquicia oro y púrpura en la última década y encabezó el camino al más reciente título en 2020. Su reciente partida dejó el vestuario en manos de la superestrella eslovena Luka Doncic, quien dijo esto tras firmar con el equipo.

“Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado por volver a la cancha y traer un campeonato a Los Ángeles. Pase lo que pase, no hay límite para el potencial de esta franquicia icónica. Estoy deseando conocer a Josh y a Bob para que podamos empezar a trabajar juntos para Los Ángeles”, finalizó.

Le podemos recomendar: Colombia, en los Juegos Centroamericanos: las escaleras que llevan a Los Ángeles 2028

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador