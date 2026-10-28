La pista de la Villa Olímpica de Armenia recibió un fin de semana de maniobras de alto nivel, creatividad y exigencia técnica. En la rama masculina, Caicedo se quedó con el título tras una destacada presentación, mientras que en la femenina Lizsurley superó a su hermana…

Armenia fue escenario del Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026 , una competencia que reunió a más de 60 deportistas de nueve ligas del país y que dejó como grandes ganadores de las categorías élite al bogotano Juan Camilo Caicedo y a la vallecaucana Lizsurley Villegas.

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Nacionales de BMX Freestyle 2026: Bogotá y Valle se quedaron con los títulos élite

La pista de la Villa Olímpica de Armenia recibió un fin de semana de maniobras de alto nivel, creatividad y exigencia técnica. En la rama masculina, Caicedo se quedó con el título tras una destacada presentación, mientras que en la femenina Lizsurley superó a su hermana gemela, Queen Saray Villegas, en uno de los duelos más llamativos del certamen.

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Juan Camilo Caicedo sorprendió en la categoría élite masculina

Con una puntuación de 93,1 unidades, Juan Camilo Caicedo conquistó el oro nacional y superó a dos de los principales referentes de la modalidad en Colombia. El segundo lugar fue para Luis Oswaldo Rincón, también de Bogotá y campeón de los Juegos Suramericanos, quien consiguió 91,6 puntos.

El podio lo completó Sebastián Cuéllar, representante del Valle del Cauca y campeón suramericano, con una calificación de 85 unidades.

La victoria ratifica el buen momento deportivo de Caicedo, quien sumó este resultado a una temporada internacional destacada. El bogotano también se impuso en el MASH Fest, celebrado en Múnich, Alemania, y ahora agregó a su palmarés el título del Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026.

Lizsurley Villegas se impuso en el duelo familiar

En la categoría élite femenina, Lizsurley Villegas se llevó la medalla de oro con 89 puntos, por delante de su hermana gemela, Queen Saray Villegas, quien alcanzó 84 unidades y se quedó con la plata.

El tercer puesto fue para Natalia Espitia, de Bogotá, que cerró su participación con 64 puntos.

La final tuvo como protagonistas a las hermanas Villegas, dos de las principales figuras del BMX Freestyle colombiano, que volvieron a mostrar su capacidad técnica y competitiva en una de las citas más importantes del calendario nacional.

Los campeones de las demás categorías

El campeonato también reconoció a los deportistas que avanzan en sus procesos de formación y consolidación competitiva, con resultados destacados en las categorías de novatos, expertos y máster.

En novatos varones, de 7 a 13 años, Juan José Garavito Hernández, de Bogotá, obtuvo el primer lugar con 86 puntos. Kevin Andrés Aguirre Soto, de Risaralda, fue segundo con 81,6, y su coterráneo César Augusto Jiménez Ospina terminó tercero con 74,6.

En expertos varones, de 15 años y más, el oro quedó en manos del bogotano Isaac González Lomba, quien registró 80,08 unidades. Samuel Agamez Castilla, también de Bogotá, ocupó el segundo puesto con 68,83, seguido por Kevin Jaime Bernal, con 67,25.

La categoría novatos damas tuvo como campeona a María José López, del Valle del Cauca, con 70 puntos. La bogotana Luciana Flórez fue segunda con 52,33 y Emily Escobar, de Cundinamarca, completó el podio con 40,67.

En expertos damas, Ana Sofía Pareja, del Valle del Cauca, revalidó su título nacional con 65,33 puntos, tras superar en la final a Valeria Moreno, de Norte de Santander, quien consiguió 53,50 unidades.

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Por último, en máster, de 35 años y más, William Vargas, de Bogotá, conquistó el oro con 66,58 puntos. Cristian Zafra, del Valle del Cauca, se quedó con la plata tras sumar 64,42, mientras que Nelson Sánchez, de Risaralda, obtuvo el bronce con 56,50.

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Con la participación de más de 60 deportistas de nueve ligas, el Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026 definió a los campeones de la temporada y puso en competencia a representantes de distintas regiones del país en una disciplina que exige destreza, creatividad, dificultad técnica y dominio de la bicicleta.

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