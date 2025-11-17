Natalia Linares, la heredera del atletismo colombiano

Natalia Linares le dio a Colombia su primera medalla en el salto largo en la historia de los mundiales de atletismo. Foto: Panam Sports

Natalia Linares aprendió a volar antes de entender qué significaba el atletismo. A los 22 años, la atleta vallenata escribió este año una de las páginas más emocionantes del deporte colombiano en los últimos tiempos: la histórica medalla de bronce en el salto largo del Mundial de Atletismo. Es el resultado de un camino que empezó por casualidad, siguió por intuición y hoy se sostiene en la fuerza íntima de quien cree, sin dudar, que todavía puede llegar más alto.

Su historia comenzó en el Gimnasio del Norte, en Valledupar. Tenía doce años cuando, en una clase de educación física, saltó por primera vez sobre colchonetas improvisadas. El profesor quedó pálido y la hizo repetir el salto; el segundo fue aún mejor. En cuestión de días ya estaba inscrita en una prueba departamental y, poco después, entrenaba con la selección del Cesar. En ese entonces no entendía hasta dónde podía llegar un atleta. Tenía talento, sí, pero no referencias. Su primer espejo fue Caterine Ibargüen, la mujer que le enseñó, a través de la pantalla, que una colombiana también podía ser gigante. Le imitó la determinación, la alegría y la fe en su cuerpo. Empezó compitiendo en todo: velocidad y relevos, pero decidió quedarse en el salto largo. De ahí en adelante, todo fue vértigo. Brilló en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, confirmó su ascenso en los Centroamericanos de San Salvador y se coronó campeona panamericana en Santiago 2023, donde lució el ya célebre sombrero de su tierra. A los 20 años logró la marca mínima para París 2024 con un salto de 6,86 metros, y cumplió así el sueño de cualquier atleta joven: llegar a unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, París —ahora lo dice sin adornos— fue también una herida, pues no le fue bien y el resultado la golpeó con una dureza para la que no estaba preparada. Pasó días encerrada, en silencio, con la sensación de haber fallado. Hasta que volvió a casa y su mamá la recibió con papayera, torta y fiesta. “Si así me recibiste perdiendo, no me quiero imaginar el día que llegue medallista olímpica”, le dijo entre lágrimas. Allí entendió que debía levantarse otra vez.

Y se levantó de la forma más alta posible: con un salto de 6,92 metros en el Mundial de Tokio, un récord para Colombia y para Suramérica juvenil que la subió al podio con el bronce histórico. Hoy, la atleta vallenata ya no piensa en París, sino en Los Ángeles 2028. Su aspiración es clara, nítida y sin rodeos: volver a unos Olímpicos para ser medallista; no se ve de otra manera. Ese es su horizonte, su convicción y, sobre todo, su próximo vuelo.

Natalia Linares es una de las nominadas en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que se realizará el lunes 1.º de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho ininterrumpidamente desde 1960, en la ceremonia más prestigiosa y tradicional del deporte colombiano.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías Mayores, Juvenil y Paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Por primera vez se entregará la categoría Gamer y también se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para El Espectador.

