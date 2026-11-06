Nicolás Kokidko ganó un nuevo diploma olímpico para Colombia en Dakar 2026

Kokidko logró instalarse entre los cuatro mejores de la prueba y disputó la final frente…

El nadador colombiano Nicolás Kokidko tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El deportista de 17 años finalizó en el cuarto lugar de la final de los 200 metros mariposa, en la modalidad de natación de carreras. A pesar de quedarse fuera del podio, Kokidko consiguió un nuevo diploma olímpico para Colombia en las justas que se llevan a cabo en la capital de Senegal. Desde la ronda clasificatoria se le vio muy fuerte.

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Kokidko logró instalarse entre los cuatro mejores de la prueba y disputó la final frente a los principales exponentes de esta modalidad, dejando en alto el nombre del país en este deporte, tan relevante en el programa olímpico. Aunque no consiguió una medalla, el cuarto puesto muestra de lo que puede ser capaz este joven deportista. Su lugar por los primeros lugares no fue en vano y ayuda a seguir engrandeciendo la actuación colombiana en Dakar 2026.

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¡QUE LOCURA 🤯! Nicolás clasifica con el mejor tiempo 🏊🏼



Nicolás Kokidko se metió a la final de los 200 metros mariposa luego de ganar su heat y registrar el mejor tiempo de la fase de clasificación.



⏰ Final: 1:45 p.m hora Colombia.



¡Vamos Nicolás 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/zR9Lf6sXMm — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 6, 2026

Con un tiempo de 2:02.48 en la final de los 200 metros mariposa, junto al cuarto puesto en la general, este viernes 6 de noviembre, Nicolás Kokidko cerró la participación colombiana en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un Diploma Olímpico.

En el Centro Acuático de Dakar, Kokidko comenzó su participación en el primer heat, donde, en los primeros 50 metros, registró un tiempo de 27.45 segundos. En los 100 metros, nuestro representante alcanzó un tiempo de 59.10 segundos, seguido por uno de 1:31.54 en los 150 metros, para finalizar con un registro de 2:04.15 tras completar los 200 metros.

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El colombiano obtuvo su cupo a la instancia definitiva de la prueba, en la que compitieron las ocho mejores marcas. En esa final, Kokidko ocupó la cuarta posición gracias a un tiempo de 2:02.48. Sus registros parciales fueron los siguientes: 26.69 en los 50 metros, 57.17 en los 100 metros y 1:29.28 en los 150 metros.

Zain Ali (Egipto) fue el ganador de la competencia tras un tiempo de 1:57.88, seguido por el representante de Vietnam Van Hoang Quy Duong con 2:00.32 y Tirthank Pegu (India) cerró el podio con 2:01.25. El colombiano obtuvo el cuarto Diploma Olímpico de nuestro país en Dakar 2026.

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Cabe resaltar que Nicolás Kokidko debutó en Dakar 2026 el pasado martes 3 de noviembre. En aquella ocasión, el colombiano disputó los 400 metros libres en el cuarto heat lento, donde ocupó la tercera posición con un registro de 4:01.21.

La mencionada prueba tuvo la particularidad de que las posiciones finales se definieron a partir de los tiempos registrados por todos los atletas, tanto en los cuatro heats lentos como en el heat rápido. De esta forma, Kokidko concluyó en la novena posición de la clasificación general.

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