Padres de Emanuel Otálvaro: "Gracias por hacernos los papás más orgullosos del mundo"

Antes de disputar la final frente al japonés Kawakami Ryuusei, el joven recibió una carta de su madre que resumió buena parte de ese camino. "Mi amor, mi nene. Te queremos decir gracias infinitas por hacernos los papás más…

La medalla de plata de Emanuel Otálvaro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tiene una historia que va mucho más allá de una final de tenis de mesa . Detrás de su histórica actuación hay una promesa que el colombiano hizo desde niño: jugar unos Juegos Olímpicos y tener a sus padres en las tribunas para apoyarlo.

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Antes de disputar la final frente al japonés Kawakami Ryuusei, el joven recibió una carta de su madre que resumió buena parte de ese camino. "Mi amor, mi nene. Te queremos decir gracias infinitas por hacernos los papás más orgullosos del mundo. Hoy desde Dakar podemos decir que cumplimos tu sueño".

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La carta continúa: ""A Dios gracias que nos permitió estar contigo para lograr lo que tú dijiste: ‘quiero ir a jugar unos Juegos Olímpicos, que mis padres estén ahí para apoyarme’. Aquí estamos, te decimos. Te amamos mucho, junto a tu hermanito del alma, tu Federico, que se siente muy feliz y orgulloso de que esté donde estés".

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¡Emanuel Otálvaro es medallista de plata! 🇨🇴🥈



En el tenis de mesa de #Dakar2026, el colombiano cayó contra el japonés Ryuusie Kawakami por 4-2. 🏓



Una gran tarea de Emanuel, que se lleva una enorme experiencia y un premio merecido. 👏#JuegosOlímpicos l @OlimpicoCol pic.twitter.com/wgee1CUfer — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 5, 2026

Una familia que apostó por su sueño

El camino no fue sencillo. Emanuel dejó su hogar a los nueve años para continuar con su formación deportiva y perseguir el objetivo de convertirse en uno de los mejores tenismesistas del país. Mientras él se preparaba lejos de casa, su familia buscaba la manera de sostener económicamente su proceso.

Sus padres llegaron a vender dulces, tamales y arepas para cubrir los gastos que implicaba su formación. Fue una apuesta familiar que exigió esfuerzo y confianza, incluso cuando el resultado todavía parecía lejano. "Nunca le amarramos las alas", recordó su madre, una frase que refleja la decisión de acompañarlo y permitirle buscar su propio camino.

En la carta también hubo un reconocimiento especial para Camilo Giraldo, entrenador a quien la familia le confió la formación de sus hijos: "Gracias al ángel que tenemos, Camilo Giraldo, la persona a la que entregamos nuestros tesoros, que son nuestros hijos. Yo sé que los llevará a cumplir tus sueños. Te amamos mi niño lindo".

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🇨🇴🥹🥈 ¡Ganamos una medalla olímpica!



No son imágenes de una final perdida. Son las imágenes de una plata histórica que Emanuel Otálvaro ganó para Colombia en Dakar 2026.



Lo sufrimos, lo vivimos y nos ilusionamos. ¡Y cuánto nos queda por soñar con él! ❤️… pic.twitter.com/hvs72Yvzso — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) November 5, 2026

Una medalla histórica y el sueño de Los Ángeles 2028

En lo deportivo, Otálvaro se quedó con la medalla de plata después de perder 4-2 frente al japonés Kawakami Ryuusei, con parciales de 15-13, 11-7, 13-11, 6-11, 2-11 y 11-6. Aunque no consiguió el oro, su actuación marcó un precedente: se convirtió en el primer tenismesista colombiano en ganar una medalla en un evento olímpico.

El resultado se suma a una temporada destacada para el colombiano, que también consiguió el bronce en el Panamericano de mayores y la plata en el Grand Smash Juvenil de Singapur durante 2026. Además, en 2024 había obtenido la medalla de plata en la modalidad de dobles del Campeonato Mundial Juvenil.

Ahora, el gran objetivo está en Los Ángeles 2028. Otálvaro quiere conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos y convertirse en el tercer representante colombiano del tenis de mesa en una cita de mayores. Antes lo hicieron Paula Medina, en Pekín 2008 y Londres 2012, y Lady Ruano, en Río 2016.

Por ahora, Dakar quedará como el escenario en el que Emanuel cumplió aquella promesa de infancia. Una medalla histórica, una familia orgullosa y una carta que recordó que, detrás de cada triunfo, también hay personas que hicieron posible el sueño.

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