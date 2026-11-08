"No dejen morir al deporte": el pedido de la selección colombiana de levantamiento de pesas

El levantamiento de pesas colombiano volvió a responder donde más importa: frente a los mejores del mundo. En Ningbo, China, la selección fue la más destacada de América Latina y peleó todo el torneo por mantenerse entre las diez primeras del medallero del Campeonato Mundial, que termina este domingo. Jeison López, campeón del arranque en los 85 kilogramos, consiguió el único oro del equipo hasta ahora. Hugo Montes, María Fernanda Mena, Julieth Rodríguez y Karen Mosquera también subieron al podio. Sin embargo, detrás de las medallas crece una…

El levantamiento de pesas colombiano volvió a responder donde más importa: frente a los mejores del mundo. En Ningbo, China, la selección fue la más destacada de América Latina y peleó todo el torneo por mantenerse entre las diez primeras del medallero del Campeonato Mundial, que termina este domingo. Jeison López, campeón del arranque en los 85 kilogramos, consiguió el único oro del equipo hasta ahora. Hugo Montes, María Fernanda Mena, Julieth Rodríguez y Karen Mosquera también subieron al podio. Sin embargo, detrás de las medallas crece una preocupación: Colombia está ganando hoy mientras se debilitan las condiciones para competir mañana.

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El problema no es la falta de talento ni la capacidad de sus entrenadores. Es el dinero que se le está quitando al ministerio del Deporte. Los recortes ya redujeron la delegación del Mundial y amenazan las concentraciones, la contratación de técnicos y la formación de pesistas. En conversaciones con El Espectador, William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas; Luis Arrieta, seleccionador nacional, y Jeison López, principal referente del equipo, coincidieron en que el camino hacia Los Ángeles 2028 está condicionado por decisiones que se toman por fuera de los escenarios deportivos.

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“Pesas siempre responde y no va a dejar de darle medallas a Colombia. Vea que siempre seguimos sacando talentos. En este momento, tenemos clasificados parcialmente a los Olímpicos a Hugo Montes, Francisco Mosquera y por supuesto Jeison López. De las mujeres, las seis que están en China tienen números para ir a los Olímpicos. Ahí tendremos que escoger cuáles van, porque solo pueden ir tres y lo harán las que más posibilidades tengan de pelear una medalla en Los Ángeles 2028”, explicó Peña, que se resiste a interpretar el presente con pesimismo.

Karen Mosquera, de 22 años, y María Fernanda Mena, de 21, representan ese recambio generacional. Sus podios reflejan una base competitiva más allá de las figuras consagradas. Colombia pretende conseguir los seis cupos olímpicos, tres masculinos y tres femeninos, y después escoger a quienes puedan disputar medallas en las justas.

María Fernanda Mena, una de las referentes jóvenes de Colombia

Desde la dirección técnica, Arrieta expone una primera consecuencia tangible de la falta de financiación: “Inicialmente nuestra intención era participar en este Campeonato Mundial con un equipo completo, pero debido a algunas limitaciones presupuestales fue necesario reducir la delegación a diez deportistas: seis mujeres y cuatro hombres. Nuestra proyección inicial es buscar ubicaciones entre los diez mejores del mundo, entendiendo que estamos comenzando el proceso hacia Los Ángeles 2028 y que cada atleta tiene objetivos individuales”.

Las medallas no borran las oportunidades que perdieron quienes quedaron por fuera. Arrieta contempla reincorporar a Jonathan Rivas, Jenny Álvarez y Sebastián Olivares en próximas competencias. Ningbo es apenas el inicio: el cuerpo técnico proyecta diez eventos clasificatorios, con la exigencia de disputar al menos cinco. El próximo será en diciembre, en Catar, para la Copa Mundo de Halterofilia. Cada viaje y concentración contará para construir el equipo olímpico.

Peña es más severo cuando describe las consecuencias a largo plazo: “Obvio que nos afecta el recorte presupuestal. El panorama se ve muy complicado. Nosotros necesitamos recursos que no hay. Antes, por ejemplo, teníamos dinero para contratar entrenadores por cada categoría. Sin embargo, ahora los recursos empiezan a faltar y lo que se perjudica es la formación de nuevos talentos porque no podemos financiar todo el proceso. Ahora tenemos deportistas de élite, pero en el futuro no van a estar. Más que el futuro de las pesas, me preocupa el futuro del deporte colombiano. Nos está haciendo mucho daño la inestabilidad. Tanto cambio de políticas públicas. Llega un ministerio y quiere cambiar lo que planteaba el anterior. Los proyectos no son claros y los recursos cada vez son menos”.

El problema no consiste únicamente en financiar a quienes ya ganan medallas, sino en preparar a sus sucesores. Antes de París 2024, la selección pudo concentrarse durante varios meses y obtuvo resultados. Peña recuerda que la federación superó obstáculos para sostener aquella preparación. Ahora teme un escenario peor. “Ahora se ve incluso más complicado, pero muchas veces uno opta por no hablar mucho porque teme represalias. Cuando uno habla de más, en vez de corregir, pueden caer castigos. Entonces donde a uno antes le daban 100 pesos pasan a darle 20. Y nosotros no estamos para eso”, advirtió.

Peña también expresó su preocupación por lo que viene: “2027 va a ser un año muy complejo para el deporte colombiano. Un año clave, antes de los Olímpicos, y como está la situación estoy preocupado, pero nos toca ser optimistas”, afirmó.

Arrieta identifica con precisión qué necesita su equipo para seguir avanzando: “Colombia desarrolla su preparación mediante concentraciones organizadas alrededor de los eventos internacionales. Sin embargo, todavía no contamos con concentraciones permanentes durante todo el año, algo que considero fundamental para afrontar adecuadamente un proceso de clasificación olímpica”. El seleccionador considera prioritario empezar con suficiente anticipación, fortalecer la base de entrenamiento, competir internacionalmente y disponer de un grupo interdisciplinario estable. Busca condiciones semejantes a las de sus rivales.

López coincide desde la experiencia de quien compite por los títulos mundiales. Así se lo dijo a este diario. “Creo que cuando nos concentramos en largos periodos podemos rendir mejor, porque no perdemos el foco, no perdemos esa dirección que ya tenemos. Si nos ponemos a ver, la mayoría de países a los cuales nosotros nos enfrentamos se concentran durante todo el año. Nosotros a veces hacemos una concentración de 15, 20 días, un mes máximo. Entonces, eso también influye mucho a la hora de la competencia y la preparación”.

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El campeón sabe que las diferencias son mínimas. Después de cambiar de los 89 a los 85 kilogramos por las modificaciones de la Federación Internacional, tuvo que adaptar su cuerpo, soportar molestias físicas y conocer nuevos rivales. En Ningbo ganó el arranque, pero no consiguió el triple oro al que aspiraba. La disputa, sobre todo con el egipcio Mohamed Yunes Elsayed Abdelrahman, mostró la dificultad del camino hacia Los Ángeles. “Falta mucho tiempo, hay mucho camino por recorrer y la diferencia del total no fue mucha. Fueron tres kilos que realmente puedo hacer y considero que puedo ganar esa categoría. Obviamente, ellos también están trabajando para ganar, pero yo sigo haciendo mi esfuerzo para dar lo mejor de mí”, analizó.

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Pese a su éxito individual, López no oculta la inquietud por sus compañeros. “Claramente nos está afectando la falta de recursos. Obviamente nos hubiese gustado traer el equipo completo porque eso es importante para nosotros como conjunto, como motivación, para que todos tengan la oportunidad de verse en Juegos Olímpicos. Pero obviamente no se pudo por presupuesto, porque realmente nos limitan a que vengan solo algunos de los compañeros”.

Colombia cuenta con un campeón mundial, una generación que suma podios y un entrenador que proyecta disputar seis cupos olímpicos. Sin embargo, el rendimiento de hoy no garantiza el de 2028: hay que invertir ahora. López cerró su reclamo con un llamado que trasciende a su disciplina: “Mi invitación es al Gobierno Nacional y al administrador del deporte a que miremos más allá de cualquier cosa. El deporte le da alegría a Colombia. No dejemos morir eso”.

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