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"No dejen morir al deporte": el pedido de la selección colombiana de levantamiento de pesas

En medio de la destacada actuación de la selección de levantamiento de pesas, El Espectador habló con William Peña, presidente de la Federación Colombiana. A pesar de que el deporte sigue dando resultados, preocupan los recortes al presupuesto.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Los referentes de la selección colombiana de levantamiento de pesas
Los referentes de la selección colombiana de levantamiento de pesas

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El levantamiento de pesas colombiano volvió a responder donde más importa: frente a los mejores del mundo. En Ningbo, China, la selección fue la más destacada de América Latina y peleó todo el torneo por mantenerse entre las diez primeras del medallero del Campeonato Mundial, que termina este domingo. Jeison López, campeón del arranque en los 85 kilogramos, consiguió el único oro del equipo hasta ahora. Hugo Montes, María Fernanda Mena, Julieth Rodríguez y Karen Mosquera también subieron al podio. Sin embargo, detrás de las medallas crece una…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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