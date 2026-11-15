Así fue la pelea de Yuberjén Martínez por el título mundial: perdió en el último segundo

Yuberjen Martínez estuvo a segundos de protagonizar una de las grandes sorpresas del boxeo mundial. El colombiano perdió este sábado 14 de noviembre contra el estadounidense Anthony Olascuaga, campeón mundial del peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una pelea disputada en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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El antioqueño, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, llegó como retador y terminó ofreciendo una actuación que puso en dificultades al monarca. Sin embargo, cuando parecía que podría completar una remontada extraordinaria, un golpe en los últimos segundos del duodécimo asalto terminó por frustrar su aspiración de conquistar su primer título mundial profesional.

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A diez segundos del final, una derecha lo mandó a la lona. Yuberjen Martínez se levantó con un ojo casi cerrado y esperó la campana de pie. Perdió el título, pero no la costumbre de pelear hasta el último segundo. pic.twitter.com/6n8PHc1pvh — Jesús de la Hoz (@J_Delahoz) November 15, 2026

El comienzo fue complicado para Martínez. Olascuaga, de 27 años, impuso su potencia durante los primeros dos asaltos y encontró espacios para conectar golpes al rostro y al cuerpo del colombiano. Incluso consiguió hacerlo retroceder con una derecha que lo estremeció en el segundo episodio. Todo parecía indicar que el estadounidense, favorito antes del combate, impondría su experiencia. No obstante, Martínez comenzó a encontrar soluciones con su movilidad, velocidad de manos y capacidad de contragolpe. El boxeador nacido en Turbo, Antioquia, empezó a demostrar por qué había construido una trayectoria destacada en el boxeo aficionado.

Yuberjén Martínez tuvo una remontada brillante, pero no le alcanzó

La remontada fue brillante. Entre el cuarto y el séptimo asalto, Martínez logró cambiar el desarrollo de la pelea, conectando combinaciones rápidas y golpes ascendentes que sorprendieron al campeón. Su sexto episodio fue especialmente destacado, pues consiguió impactar repetidamente el rostro de Olascuaga y obligarlo a retroceder. Las estadísticas de CompuBox reflejaron ese cambio: durante esos cuatro asaltos, el colombiano conectó 82 golpes contra apenas 50 de su rival. El estadounidense, acostumbrado a dominar sus combates, comenzó a mostrar dificultades para responder a la velocidad y precisión del retador.

Sin embargo, Olascuaga recuperó terreno en el octavo asalto gracias a su insistencia en golpear el cuerpo del colombiano. Martínez comenzó a mostrar señales de cansancio, pero nunca renunció al intercambio. En el décimo episodio protagonizó otra reacción extraordinaria: cuando el campeón parecía tenerlo contra las cuerdas, respondió con combinaciones de ambas manos que lo pusieron en dificultades. El undécimo también fue intensamente disputado y ambos llegaron al último asalto con el resultado todavía abierto. Martínez estaba agotado y tenía el ojo derecho prácticamente cerrado, pero seguía buscando la victoria más importante de su carrera.

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Entonces llegó el desenlace más doloroso. Cuando faltaban apenas unos segundos para terminar el duodécimo asalto, Olascuaga conectó una derecha al rostro de Martínez y lo envió a la lona. El colombiano consiguió levantarse, superó el conteo del árbitro y terminó la pelea de pie, pero aquella caída resultó decisiva en las tarjetas.

Los jueces entregaron la victoria por decisión unánime al estadounidense, con puntuaciones de 115-112, 115-112 y 114-113. En la tarjeta más cerrada, el derribo fue determinante para establecer la diferencia de un punto. Martínez no perdió por nocaut: resistió los doce asaltos, pero aquel golpe final terminó por inclinar un combate que había logrado equilibrar después de un comienzo adverso.

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La derrota significó el primer tropiezo de Martínez como profesional, después de siete victorias consecutivas, todas por nocaut. Olascuaga, por su parte, consiguió su sexta defensa exitosa del cinturón mundial y elevó su registro a trece triunfos y una derrota. Más allá del resultado, el colombiano demostró que podía competir contra uno de los mejores boxeadores de su categoría. El propio campeón reconoció después del combate que había subestimado a su adversario y que había sido una de las peleas más difíciles de su carrera.

Anthony Olascuaga defeats Yuberjen Martinez by unanimous decision 😮‍💨



HE RETAINS HIS WBO FLYWEIGHT TITLE 🏆#TheFight | #PachecoFulghum @DAZNBoxing pic.twitter.com/bVbHEWdRGv — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) November 15, 2026

A sus 35 años, Martínez dejó escapar una oportunidad histórica, pero su actuación también demostró que su sueño de convertirse en campeón mundial profesional todavía tiene argumentos para mantenerse vivo.

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