Emanuel Otálvaro, prodigio del tenis de mesa, es segundo en el ránking mundial sub-17

Emanuel Otálvaro sigue confirmando que es una de las mayores promesas del deporte colombiano. Con apenas 16 años, el antioqueño apareció este lunes 5 de octubre en la segunda posición del ranking mundial sub-17 de tenis de mesa, con 9.440 puntos, según informó el Comité Olímpico Colombiano (COC). El colombiano solo está por detrás del japonés Ryuusei Kawakami, líder con 12.695 unidades, y supera al surcoreano Lee Seungsoo, tercero con 9.365. Hay otro dato que dimensiona su actuación: Otálvaro es el único representante del continente americano…

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Emanuel Otálvaro sigue confirmando que es una de las mayores promesas del deporte colombiano. Con apenas 16 años, el antioqueño apareció este lunes 5 de octubre en la segunda posición del ranking mundial sub-17 de tenis de mesa, con 9.440 puntos, según informó el Comité Olímpico Colombiano (COC). El colombiano solo está por detrás del japonés Ryuusei Kawakami, líder con 12.695 unidades, y supera al surcoreano Lee Seungsoo, tercero con 9.365. Hay otro dato que dimensiona su actuación: Otálvaro es el único representante del continente americano entre los diez primeros.

Su ascenso no responde a un resultado aislado. Otálvaro ha construido su posición enfrentándose durante buena parte de la temporada con rivales mayores que él, especialmente en la categoría sub-19. De hecho, varios de los torneos que explican sus 9.440 puntos fueron disputados contra jugadores de hasta tres años más, una exigencia que ha acelerado su desarrollo y que lo ha convertido en un nombre habitual en las rondas finales de los principales eventos juveniles del circuito internacional.

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La mayor cantidad de puntos llegó en el Singapore Youth Smash 2026, donde sumó 2.800 unidades después de alcanzar la final de la categoría sub-19. Allí estuvo a un paso del título: perdió por 4-3 contra el surcoreano Hyuk Kwon después de superar en el camino a representantes de Turquía, Kazajistán y China. El subcampeonato fue uno de los resultados más importantes de su carrera y confirmó que ya podía competir de igual a igual contra la élite juvenil mundial.

A esa actuación, informa el COC, se suman los 1.575 puntos obtenidos en el WTT Youth Star Contender Podgorica 2025 y los 1.540 del Europe Youth Smash de Suecia de este año. En Malmö, uno de los torneos más prestigiosos del calendario sub-19, Otálvaro terminó tercero después de alcanzar las semifinales, instancia en la que fue derrotado 4-0 por el chino Guanhong Zhou. El certamen reunió a algunos de los mejores juveniles del planeta y volvió a ubicar al colombiano en un podio dominado tradicionalmente por jugadores asiáticos y europeos.

También ha demostrado que no solo llega lejos, sino que sabe ganar finales. En junio conquistó el WTT Youth Contender São José 2026 en Brasil y recientemente se coronó campeón sub-19 del WTT Youth Contender Asunción II. En Paraguay superó en la final al brasileño Yamane Hamilton por 3-1, después de derrotar a Santiago Rossio, Davi Fujii y Sebastián Timbal en las rondas eliminatorias. Esos dos títulos le entregan 1.000 puntos cada uno dentro de su actual clasificación mundial.

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El fenómeno, sin embargo, viene construyéndose desde hace varios años. Otálvaro nació el 14 de julio de 2010 en Rionegro, Antioquia, y empezó a relacionarse con el tenis de mesa cuando era apenas un niño. En Las Cuchillas de San José fue detectado por los programas de formación del club de Rionegro y rápidamente comenzó a sobresalir. En 2018 obtuvo su primer título nacional y ese mismo año ya representaba a Colombia internacionalmente. En 2021 terminó como número uno del ranking mundial sub-11 después de ganar torneos panamericanos y eventos del circuito juvenil.

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Su evolución implicó, además, salir muy pronto del país. La formación de Otálvaro continuó en Europa, principalmente entre España y Portugal, donde encontró un nivel de competencia y preparación superior al disponible regularmente en Colombia. Más adelante fue vinculado al ASC Grünwettersbach de Alemania, club del sistema de la Bundesliga, con el que actualmente aparece registrado para la temporada 2026-27. Ese contacto permanente con el tenis de mesa europeo ha sido una de las bases de su crecimiento competitivo.

Antes de instalarse entre los mejores sub-17 del planeta ya había conseguido un resultado histórico para Colombia. En noviembre de 2024 logró, junto al italiano Danilo Faso, la medalla de plata en dobles sub-15 del Campeonato Mundial Juvenil de Helsingborg, Suecia. Fue la primera medalla colombiana en un Mundial juvenil de tenis de mesa, un antecedente que permitió dimensionar desde entonces hasta dónde podía llegar un jugador que todavía atravesaba las categorías formativas.

Su temporada 2026 también empieza a conectarse con el ciclo olímpico colombiano. Otálvaro alcanzó las semifinales individuales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, resultado que le aportó 175 puntos, y posteriormente llegó hasta los cuartos de final de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que representaron otras 100 unidades. Más allá de la puntuación, la importancia está en que el antioqueño comienza a medirse en escenarios multideportivos y contra jugadores mayores mientras todavía pertenece a la categoría juvenil.

El siguiente gran objetivo será Dakar 2026. Otálvaro tiene asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán entre finales de octubre y noviembre en Senegal, y llegará convertido en uno de los principales nombres de la delegación colombiana. A sus 16 años, ya fue número uno mundial sub-11, medallista en un Mundial Juvenil, campeón de eventos internacionales sub-19 y ahora es segundo del planeta en sub-17. Lo que durante años fue una promesa del tenis de mesa colombiano empieza a convertirse en una realidad mundial.

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