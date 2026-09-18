 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las colombianas que están empujando al límite los 100 metros del paratletismo mundial

El duelo entre Angie Nicoll Mejía, que se llevó el oro, y Karen Palomeque en el Grand Prix de Cali pasará a la historia como uno de los más importantes en la historia del deporte adaptado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Fernando Camilo Garzon Gomez
18 de septiembre de 2026 – 05:33 p. m.
El duelo entre Angie Nicoll Mejía, que se llevó el oro, y Karen Palomeque en el Grand Prix de Cali pasará a la historia como uno de los más importantes en la historia del deporte adaptado.
Angie Nicolle Mejía, campeona en el Grand Prix de Cali.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Hay carreras que entregan una medalla y otras que anuncian un cambio de época. Lo que ocurrió esta semana en el Grand Prix de Paratletismo de Cali parece pertenecer al segundo grupo. Angie Nicoll Mejía, de apenas 17 años, corrió los 100 metros T38 en 12,04 segundos y pulverizó el récord mundial de 12,26 que Karen Palomeque hace unas competencias atrás.

Lo extraordinario es que Palomeque también bajó su antigua plusmarca: fue segunda con 12,18. Es decir, en una misma pista, dos colombianas corrieron más rápido que cualquier mujer T38 lo había…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportista del Año

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Paralímpicos

Paratletismo

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido