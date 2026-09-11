Sabalenka vs. Rybakina: hora y dónde ver en vivo la final femenina del US Open 2026

Al otro lado estará Elena Rybakina, precisamente la jugadora que acaba de destronarla del liderato y que llega con la posibilidad de levantar por primera vez el trofeo en Flushing Meadows.

La final femenina del US Open 2026 pondrá frente a frente a dos de las grandes protagonistas del tenis mundial y tendrá un ingrediente adicional: Aryna Sabalenka intentará recuperar el número uno que perdió esta semana, mientras busca conquistar por tercer año consecutivo el título en Nueva York.

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Sabalenka, por el tricampeonato

La bielorrusa se clasificó a su cuarta final consecutiva del US Open después de superar este jueves a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 en apenas una hora y 20 minutos. Sabalenka no concedió un solo break y volvió a imponerse ante una rival a la que ya había derrotado en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

Su campaña en Nueva York confirma la comodidad que siente en estas pistas. Para llegar a la definición, superó a Camila Osorio, Polina Iatcenko, Kamilla Rakhimova, Taylor Townsend, Linda Noskova y Pegula. Además, acumula 20 partidos consecutivos sin perder en Flushing Meadows.

Ahora tiene la oportunidad de convertirse en la primera tenista en lograr tres títulos consecutivos del US Open desde Serena Williams, quien lo consiguió entre 2012 y 2014.

Pegula, por su parte, reconoció la superioridad de la bielorrusa. «Su nivel fue probablemente el más alto que le he visto», aseguró la estadounidense, que a sus 32 años continúa en la búsqueda de su primer título de Grand Slam.

Rybakina llega como nueva número uno

La rival de Sabalenka será una Rybakina que llega a la final después de remontar ante Coco Gauff. La kazaja perdió el primer set 3-6, pero reaccionó para imponerse 6-4 y 6-4 y sellar su clasificación.

Gauff comenzó mejor, aprovechó su capacidad atlética y su servicio —con cuatro aces en el primer set— para ponerse en ventaja. Sin embargo, Rybakina encontró la manera de cambiar el partido y terminó imponiéndose ante una pista central que apoyaba mayoritariamente a la estadounidense.

Para alcanzar la final, la kazaja también tuvo que superar a Thea Frodin, Jessica Bouzas Maneiro, Yuliia Starodubtseva, Naomi Osaka y Qinwen Zheng.

El triunfo ante Gauff llegó apenas un día después de que Rybakina se convirtiera oficialmente en la nueva número uno del mundo, desplazando a Sabalenka después de casi dos años de dominio de la bielorrusa.

«Mantener el liderato era uno de mis objetivos, pero ahora mismo no hay mucho que pueda hacer», reconoció Sabalenka sobre el cambio en la clasificación. La campeona del US Open, sin embargo, dejó claro que buscará mantenerse en la pelea por recuperar la cima.

Un duelo con 17 antecedentes

La final tendrá además el atractivo de un enfrentamiento que ya se ha repetido 17 veces, con ventaja de Sabalenka por 10 victorias contra siete de Rybakina.

La kazaja ganó el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, mientras que el último enfrentamiento entre ambas se produjo en las semifinales del WTA 1000 de Miami, donde Sabalenka se impuso 6-4 y 6-3.

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Será, además, la primera vez que Sabalenka y Rybakina se enfrenten en el US Open.

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«Es una final y siento que da igual quién esté al otro lado. Solo quieres ganar y dar lo mejor de ti», afirmó Rybakina, quien también destacó la exigencia que supone medirse con la bielorrusa: «Nos motivamos mutuamente cuando jugamos estos partidos. Es genial jugar contra alguien que te empuja hasta el límite».

¿Cuándo es la final del US Open?

El partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se disputará este sábado 12 de septiembre.

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Hora: 3:00 p. m. en Colombia.

3:00 p. m. en Colombia. Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium.

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