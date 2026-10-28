Tampa Bay, que hospedará el quinto partido el miércoles, sigue de todas formas 3-1 abajo y…

Los Cerveceros tenían en la mano el primer título de su historia cuando el novato Cooper Pratt conectó un jonrón en la duodécima entrada que los ponía en cabeza 3-2, pero los Rays le dieron la vuelta en su último turno gracias a sencillos de Jonny DeLuca y Ben Williamson.

Con una agónica remontada en extra innings, los Rays de Tampa Bay derrotaron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee y evitaron la barrida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol.

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Serie Mundial: Rays remontan contra Cerveceros y evitan la barrida en la MLB

Tampa Bay, que hospedará el quinto partido el miércoles, sigue de todas formas 3-1 abajo y necesita completar una milagrosa remontada que nadie ha logrado en un Clásico de Otoño.

Por ahora los Rays viven un día más en esta atípica Serie Mundial en la que ambos pugnan por ser campeones por primera vez.

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"Esto demuestra la capacidad de resiliencia de este grupo", declaró Williamson tras la victoria en el Tropicana Field de San Petersburgo (Florida).

"Gracias a Dios pudimos ganar hoy. Estábamos perdiendo tres juegos a cero, no hay de otra que ganar y ganar", afirmó el veterano bateador cubano Yandy Díaz.

Milwaukee, que sólo había perdido un partido en los playoffs, vio esfumarse su racha de ocho victorias seguidas en una noche en que su joven estrella venezolana Jackson Chourio inscribió su nombre en varios récords de las Mayores.

Chourio, de 22 años, conectó dos hits con los que llegó a un total de 10 en la Serie. Con esa producción igualó el récord del legendario Babe Ruth (1928) de más imparables en los primeros cuatro juegos de un Clásico de Otoño.

El cañonero de Maracaibo también superó a Andruw Jones como el pelotero que más hits ha firmado en una postemporada antes de cumplir los 23 años.

Chourio llegó a un total de 31 en solo 24 partidos, mientras el curazoleño, miembro del Salón de la Fama, ostentaba la marca con 30 imparables en 45 juegos.

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El estadounidense Pratt, de 22 años, también estaba escribiendo su propio cuento de hadas en una noche con cuatro hits y dos carreras remolcadas.

El jonrón del novato, que apenas debutó en junio en las Mayores, en la duodécima entrada puso por primera vez al frente del marcador a los Cerveceros, que habían igualado dos ventajas de los locales.

A Milwaukee se le escapa primer título

Un amplio número de aficionados de los Cerveceros viajaron a Florida para empujar el histórico triunfo, si bien fueron los locales los que inauguraron la pizarra en la segunda entrada cuando DeLuca voló desde la segunda base hasta lanzarse al plato.

La primera respuesta de Milwaukee salió del bate del novato Pratt con un sencillo que remolcó el empate de Sal Frelick en el cuarto inning.

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El dominicano Junior Caminero, decepcionante hasta ahora en la eliminatoria, dijo presente en la parte baja con su único imparable del partido y puso después en ventaja a Tampa con una fulgurante carrera en la que sorteó al tercera base David Hamilton.

El Tropicana Field, a rebosar con 40.500 espectadores, se dejó llevar por la ilusión de que los Rays siguieran en competencia en su tercer Clásico de Otoño.

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Pero Hamilton, redimiéndose de su error, silenció las tribunas en la quinta entrada con un jonrón solitario que colocó de nuevo el empate.

Ningún bateador pudo después con el bullpen de Milwaukee y Tampa Bay, que fue una muralla para alargar el suspense hasta los extra innings.

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Llegado el duodécimo inning, y sobrepasada la medianoche en San Petersburgo, el bombazo de Cooper Pratt ante el relevista Ian Seymour parecía noquear del todo a los locales.

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Pero a los Rays les quedaba una bala y un error de tiro del antesalista de los Cerveceros, Joey Ortiz, les abrió un resquicio de esperanza.

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Caminero alcanzó la tercera base sin outs y, debido a una lesión, dejó su lugar a Cedric Mullins, que empató tras un sencillo de DeLuca.

Con las bases llenas, el bateador emergente Williamson envió un rodado al jardín derecho para impulsar la carrera de la victoria, que evitó que Tampa encajara la primera barrida en una Serie Mundial desde 2012.

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