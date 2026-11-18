La Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026-II llegó a su instancia definitiva. Después de varias semanas de competencia, una fase regular que dejó a Toros del Valle como el equipo más dominante y unos playoffs que exigieron respuestas de los favoritos, el título se definirá entre los dos protagonistas de la final del primer semestre: Toros del Valle y Paisas de Medellín. La serie, que comenzará este miércoles 18 de noviembre en Cali, se disputará al mejor de cinco partidos y coronará al equipo que consiga tres victorias.

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Toros del Valle llega a la final con una ventaja que va más allá de los resultados: tiene una plantilla capaz de responder desde distintos frentes, mientras Paisas de Antioquia deberá reorganizar su juego ante las ausencias de dos piezas importantes. El campeón del primer semestre vuelve a encontrarse con su rival en una serie que enfrenta la profundidad de los vallecaucanos con la capacidad de resistencia de los antioqueños.

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Toros, un equipo con varias maneras de ganar

La principal ventaja de Toros no está únicamente en su quinteto titular, sino en la cantidad de alternativas que tiene para cambiar el desarrollo de un partido. El equipo vallecaucano terminó primero en su conferencia con 11 victorias en 12 encuentros y confirmó su condición de favorito en los playoffs. Superó 3-1 a Piratas de Bogotá, aunque la semifinal estuvo lejos de ser un trámite: el segundo partido en Cali se definió en doble tiempo extra y en Bogotá perdió uno de sus encuentros con una canasta sobre la bocina.

Toros respondió en el cuarto juego con autoridad. Esa capacidad para sobreponerse a momentos de dificultad es una de las señales que mejor explican por qué llega como el equipo a vencer.

Su potencial ofensivo combina jugadores capaces de generar desde el drible, atacar el aro y castigar desde el perímetro. Benito Santiago Jr. es uno de ellos. El puertorriqueño tiene recursos para romper defensas en el uno contra uno y también representa una amenaza desde la línea de tres puntos. A su alrededor, Samuel Mojica, Miguel Ruiz y Leo Salazar aportan conducción, distribución y lanzamiento, un repertorio que le permite a Toros no depender de un único generador de juego.

Esa variedad puede ser especialmente importante ante Paisas, que tendrá que reorganizar su conducción por las ausencias. Toros puede castigar desde diferentes posiciones, mover el balón y encontrar al hombre libre sin que necesariamente toda la ofensiva pase por una sola figura.

Justin Quintero también merece atención. El panameño ha encontrado un papel importante desde el banco, pero su aporte está lejos de ser secundario. Tiene capacidad para fabricar sus lanzamientos, penetrar y sumar desde el perímetro, una alternativa que le permite a Toros conservar poder ofensivo cuando rota su quinteto.

En la pintura aparece otra de sus ventajas. Cristian Solís aporta fortaleza y recorrido en el proceso de selección Colombia, mientras que James Montgomery ha sido determinante desde su llegada para los playoffs. El estadounidense no estuvo desde el comienzo del torneo, pero su presencia ha fortalecido el rebote y le ha permitido a Toros prolongar ataques con segundas oportunidades. Frente a un equipo como Paisas, que también tiene jugadores físicos, ganar esa batalla puede marcar diferencias.

La ausencia de Darwin Blanco, lesionado durante la semifinal, es un contratiempo. Su rendimiento en el semestre había sido importante y su experiencia previa con Piratas le permitió consolidarse como una pieza de peso. Toros pierde una alternativa valiosa, pero la profundidad de su plantilla parece darle margen para absorber el golpe.

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Paisas necesita reinventar su conducción

El camino de Paisas hasta la final fue mucho más exigente. Eliminó 3-0 a Caimanes del Llano en el play-in y después tuvo que disputar cinco partidos frente a Motilones del Norte para quedarse con el otro cupo. La clasificación le exigió desgaste, pero también dejó en evidencia su capacidad para competir en escenarios de presión.

Su principal fortaleza está en el talento colombiano que combina con piezas internacionales. Romario Roque y Michael Jackson han tenido protagonismo en el proceso de la selección de Colombia y representan dos nombres importantes en el funcionamiento del equipo. Álvaro Peña, también vinculado al proceso nacional, suma físico, presencia en los tableros y capacidad para competir en el contacto.

David Ojeda es otro de los jugadores que puede marcar diferencias. Con 23 años, el armador ha mostrado condiciones para proyectarse para en un futuro ser parte del recambio en la selección nacional y es uno de los principales responsables de organizar el juego de Paisas. Su lectura, manejo del balón y capacidad para darle sentido a las posesiones serán fundamentales en una serie en la que su equipo necesita encontrar equilibrio frente a la variedad ofensiva de Toros.

Andrés Millán aporta atletismo y lanzamiento exterior, mientras José David Lozano ofrece experiencia y conocimiento de un equipo al que lleva varios años vinculado. En el frente internacional, Giovanni Cordero y Charles García Jr. también tienen un peso importante. García llega, además, después de una actuación sobresaliente en el quinto partido contra Motilones, en el que sumó 16 puntos y 15 rebotes.

Pero el problema de Paisas está en las ausencias. La sanción de tres meses a Romario Roque, impuesta por la Federación tras agredir a un directivo de Caimanes, lo deja fuera de la final. A esa baja se suma Octavio Muñoz, quien sufrió una grave lesión al comienzo del campeonato.

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Para Juan Manuel Nardini, la dificultad no será solamente reemplazar nombres, sino reorganizar funciones. Perder jugadores que habitualmente pueden asumir labores de conducción obliga a buscar nuevos responsables para manejar los ritmos, distribuir el balón y evitar pérdidas que le permitan a Toros correr la cancha. Encontrar esa respuesta puede ser la diferencia entre una final competitiva y una serie en la que el campeón imponga sus condiciones.

El rebote y la conducción, dos batallas que pueden decidir el título

Toros parte con ventaja por su profundidad, pero Paisas tiene opciones si consigue llevar la serie a un terreno de mayor desgaste físico, controlar el rebote y evitar que los vallecaucanos encuentren tiros cómodos. La defensa sobre los generadores de Toros será determinante: permitirles jugar con espacios puede abrir una noche de alto volumen ofensivo para el campeón.

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En el otro costado, Toros deberá aprovechar la reorganización de Paisas. Presionar la conducción, incomodar a David Ojeda y obligar a otros jugadores a asumir responsabilidades puede ser una ruta para sacar ventaja. También tendrá que cuidar su propio rebote defensivo, especialmente ante la presencia de García y el juego físico de los antioqueños.

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Toros tiene más variantes y llega con un recorrido que respalda su favoritismo. Paisas, sin embargo, ya demostró que puede sobrevivir a series largas y partidos decisivos. El antecedente del primer semestre favorece a los vallecaucanos, que ganaron 3-1 aquella final, pero repetir el desenlace no será automático.

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El campeón tiene la oportunidad de ratificar su dominio y encadenar dos títulos en el año. Paisas busca recuperar una corona que perdió y evitar que Toros abra un nuevo ciclo de protagonismo. La diferencia, esta vez, puede estar en quién encuentre soluciones primero ante los problemas que inevitablemente aparecerán en una final.

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