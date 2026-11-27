Jorge Iván del Valle quiere que su regreso a Colombia deje una huella que vaya más allá de los registros deportivos. El nadador, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, prepara un desafío de 32 kilómetros en el lago Calima, en el que realizará un recorrido de ida y vuelta con dos cruces del embalse. La prueba está programada para el próximo 22 de diciembre de 2026 y tendrá un propósito doble: buscar una certificación internacional para la travesía y movilizar ayudas para las familias afectadas por el terremoto en el departamento.

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Tras años de exilio, Jorge Iván del Valle vuelve a Colombia con un reto en aguas abiertas

El reto representa un nuevo capítulo en la trayectoria de un deportista que acumula más de 15 récords latinoamericanos y suramericanos. Además, marca su regreso al país después de seis años de exilio, un periodo en el que ha construido una experiencia importante en las pruebas de ultradistancia en aguas abiertas.

Entre los desafíos que ha completado se encuentran el Canal de Catalina, el Canal de Kaiwi, la Vuelta a Manhattan, el lago Tahoe, el Canal de Santa Bárbara y la Triple Corona de California. Ahora, Del Valle quiere poner esa experiencia al servicio de una causa social en su tierra natal.

Un recorrido de 32 kilómetros por una causa solidaria

La iniciativa contempla una campaña de recolección de recursos a través de Vaki, en alianza con la Fundación El Taller de Rosita. El objetivo es respaldar ayudas humanitarias y procesos de reconstrucción para las familias que resultaron afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca.

Uno de los componentes de la propuesta es documentar la entrega y destinación de los recursos, con el propósito de dar seguimiento al apoyo que se consiga mediante la convocatoria.

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La campaña también busca involucrar a empresas y particulares que quieran sumarse a la iniciativa. La intención de Del Valle es convertir su regreso y el esfuerzo físico que implica completar los 32 kilómetros en una plataforma para visibilizar las necesidades de las comunidades que todavía requieren ayuda.

La meta económica para hacer realidad el desafío

Además de la campaña humanitaria, el nadador abrió una convocatoria para conseguir patrocinadores oficiales que permitan cubrir las necesidades operativas de la travesía.

La meta de financiación establecida es de 20 millones de pesos, destinados a la logística y operación del evento. Para ello, busca el respaldo de empresas y personas interesadas en vincularse al proyecto.

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El próximo 22 de diciembre, el lago Calima será el escenario de un desafío que reunirá la experiencia deportiva de Jorge Iván del Valle con una iniciativa de solidaridad. Más que completar un recorrido de ultradistancia, el nadador busca que su regreso a Colombia sirva para acompañar a quienes necesitan volver a empezar.

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