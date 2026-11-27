El que termine subcampeón este sábado entre el Palmeiras de Jhon Arias y Estudiantes de La…

USD 25 millones serán el premio económico para el ganador de la Copa Libertadores 2026. Así lo anunció la CONMEBOL, aumentando en un millón el incentivo, con respecto a la edición anterior. Esto significa que el campeonato de este año se convierte en el que entrega el premio más grande en la historia del torneo. Un récord que se viene rompiendo cada año, gracias a la enorme rentabilidad de la Libertadores en términos de patrocinadores y derechos de TV.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El que termine subcampeón este sábado entre el Palmeiras de Jhon Arias y Estudiantes de La Plata de Edwuin Cetré, se tendrá que conformar con USD 7 millones. Un premio para nada despreciable, pero que se queda muy lejos de los 25 millones para el campeón. Sin embargo, este no sería el único dinero para el club que resulte vencedor. Ambas escuadras vienen de superar varias rondas y ganar algunos partidos que aumentan la bolsa de premios económicos.

Entérese: Sebastián Villa y Álvaro Montero integraron el XI ideal de la Copa Sudamericana 2026

🤩🏆 ¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🔜🇺🇾 Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna pic.twitter.com/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Final de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras, que busca su cuarto entorchado de la Copa Libertadores, empatando con Flamengo, ha acumulado más de USD 9 millones de dólares en lo que va de su participación. Todo esto empezando por los tres millones que se les entregan a los 32 equipos que juegan la fase de grupos de la Libertadores.

Del otro lado, Estudiantes de La Plata tiene un poco menos de USD 9 millones de dólares en su cuenta de ahorros de ‘La Gloria Eterna’. De dar el golpe en el estadio Centenario de Montevideo y cortar una racha de siete años de equipos brasileños campeones, acumularía casi USD 34 millones en la cuenta final.

Lea también: Samuel Martínez: la herencia del "10″ que inspira el sueño de Colombia en el Mundial Sub-17

🏆🇺🇾😎 ¡La CONMEBOL #Libertadores en el Centenario! El sábado, la Final en busca de la #GloriaEterna pic.twitter.com/Lm8rCOq6Ud — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 26, 2026

Premio por ganar la final de la Copa Libertadores 2026

Desde que la competición está completamente en manos de la CONMEBOL, los reconocimientos no han parado de crecer año tras año. En 2021, Palmeiras cobró USD 15 millones tras superar a Flamengo en la final. Un año después, la cifra fue de USD 16 millones y en 2023 aumentó hasta los 168 millones.

En 2024, el premio se disparó hasta los 23 millones de dólares. Finalmente, el año pasado se quedó en 24 millones, hasta llegar a los 25 millones de dólares actuales. Unas cifras que demuestran lo relevante económicamente que se ha convertido la Copa Libertadores y por qué los equipos brasileños ganan tanto dinero.

Le contamos: Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: esto es lo que se sabe de su regreso

🇦🇹🤞🏽 ¡Todo listo en el Estadio Centenario de Montevideo! pic.twitter.com/1Mu0YGp3OD — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) November 26, 2026

Premio económico de la Copa Sudamericana 2026

Esta es una de las razones más poderosas para que los equipos sudamericanos prefieran mil veces jugar la Copa Libertadores que la Copa Sudamericana. Más allá de que un torneo sea significativamente más prestigioso del mundo, atiende a unas diferencias en los premios económicos que son abismales.

Boca Juniors, que acaba de ganar su tercera Sudamericana, recibió USD 10 millones por ser el campeón de este año. Un premio que es menos de la mitad del que se le entrega al ganador de la Libertadores. Y eso sin hablar del subcampeón que apenas recibe USD 2,5 millones de dólares por perder la final.

No se pierda: Juan Camilo Hernández, en el equipo ideal de la semana de la Champions League

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador