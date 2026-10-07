¿En qué posición del ranking FIFA quedó Colombia luego de la fecha FIFA? Así está la tabla

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¿En qué posición del ranking FIFA quedó Colombia luego de la fecha FIFA? El combinado nacional se mantiene en el puesto 11 del ranking FIFA después de los tres amistosos disputados, aunque registró una leve pérdida de puntos. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo pasó de tener 1740 unidades a 1735,80.
El triunfo 2-0 contra Perú fue determinante para que Colombia conservara su posición en la clasificación. Antes de ese encuentro, la Tricolor había empatado 1-1 contra México y perdido 0-1 contra Paraguay, resultados que representaron una disminución en su puntaje.
Con 1735,80 puntos, Colombia continúa como la tercera selección mejor ubicada de Conmebol. Por delante aparecen Argentina, segunda del mundo, y Brasil, que está en la sexta casilla.
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El ranking FIFA se calcula mediante el Modelo Elo, un sistema que tiene en cuenta diferentes variables para determinar los movimientos de las selecciones. Entre ellas están el nivel del rival, la importancia del partido, el resultado esperado y el resultado que finalmente se registra en el campo.
España continúa en el primer lugar de la clasificación, con 2011,57 puntos. Argentina aparece segunda, seguida por Francia (1958,86), Inglaterra (1925,59) y Portugal (1807,69), que ascendió al quinto puesto después de superar a Brasil.
La selección brasileña, por su parte, cayó al sexto lugar con 1806,51 puntos. Alemania también perdió una posición y pasó del puesto 12 al 13, con 1717,52 unidades.
México, rival de Colombia en esta fecha FIFA, cierra el top 10 con 1738,48 puntos. El conjunto dirigido por Javier Aguirre empató con la Tricolor, además de perder contra Chile y Estados Unidos.
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En el resto de Sudamérica, Uruguay está en la casilla número 20; Ecuador ascendió al puesto 24, mientras que Venezuela ocupa el 49, Chile el 50, Perú el 53, Paraguay el 33 y Bolivia el 78. La clasificación vuelve a mostrar a Colombia dentro del grupo de selecciones que ocupan los primeros lugares a nivel mundial, pese a la reducción de puntos después de sus tres compromisos de octubre.
¿En qué posición del ranking FIFA quedó Colombia luego de la fecha FIFA?
Actualmente, el combinado nacional se encuentra en la decimoprimera posición con 1735,80 puntos.
Así está el ranking FIFA
1. España — 2011,57 puntos
2. Argentina — 1972,80
3. Francia — 1958,86
4. Inglaterra — 1925,59
5. Portugal — 1807,69
6. Brasil — 1806,51
7. Marruecos — 1805,34
8. Bélgica — 1779,17
9. Países Bajos — 1778,61
10. México — 1738,48
11. Colombia — 1735,80
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