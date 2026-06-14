Así quedó el grupo D del Mundial 2026 tras los triunfos de Estados Unidos y Australia

Jugadores de Australia celebrando el tanto de Nestory Irankunda en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Turquía, en el BC Place de Vancouver, Canadá. Foto: EFE - BOB FRID

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Apenas va una fecha del grupo D de la Copa del Mundo 2026, pero parece que este grupo será o una sorpresa o uno de los más parejos de la competencia. Los dos resultados que se dieron fueron una novedad que pocos tenían en el radar. No solo por el marcador final, sino por el trámite y las sensaciones en el juego.

Estados Unidos le pasó por encima a Paraguay y eso se vio reflejado en la diferencia en el electrónico. Mientras que en el otro partido de esta zona el que se mostró más sólido se fue con las manos vacías. Un panorama emocional que será decisivo para salir victorioso de la segunda fecha.

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Debut de Paraguay en el Mundial 2026

Los guaraníes fueron ampliamente superados por los estadounidenses. De eso no quedó ninguna duda. Lo que abrió el debate es si realmente el fútbol de Estados Unidos ha crecido a pasos agigantados desde hace unos años.

Además, puso en tela de juicio la capacidad de resolver partidos de Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay. No solo por el resultado, sino por el desarrollo donde no se vio a la selección de las eliminatorias sudamericanas.

Ya con la derrota y los cuatro goles consumados, a los paraguayos solo les quedará levantar la cabeza y corregir. Todo con miras a Turquía que se convirtió en el rival más directo en sus aspiraciones de pasar de ronda.

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Australia vs. Turquía: Mundial 2026

Si por allá llueve, acá no escampa. Sin duda Australia, hasta ahora, es la gran sorpresa de esta Copa Mundial de la FIFA. Un 2-0 contundente que se puede discutir desde el trámite, pero que realmente Turquía perdió en el área rival.

Los otomanos fueron incapaces de abrir el cerrojo montado por los australianos tras el primer gol. Incluso cuando lograron penetrar en lo más profundo de la defensa, tampoco fueron efectivos y no definieron correctamente.

Con esto, el panorama en este grupo es más que retador para las dos selecciones derrotadas. Será un partido a muerte entre ambas que puede definir uno de los puestos a mejor tercero en la Copa del Mundo 2026.

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Segunda fecha del grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia (2:00 p.m.) viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, Washington

Turquía vs. Paraguay (10:00 a.m.)viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

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Tabla de posiciones del grupo D del Mundial 2026

Selección PTS DG 1 Estados Unidos 3 +3 2 Australia 3 +2 3 Turquía 0 -2 4 Paraguay 0 -3

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