Así quedó el grupo F del Mundial 2026, luego del empate entre Países Bajos y Japón

Jugadores de Japón celebran el segundo gol frente a Países Bajos en la primera fecha del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: AFP - ARIC BECKER

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Desde ya es claro que el grupo F de la Copa del Mundo 2026 será uno de los que más de qué hablar de aquí a su definición. Comenzando desde el gran partido entre Países Bajos y Japón, hasta llegar al triunfo de Suecia contra Túnez, esta zona del mundial se presume como una de las más interesantes.

Primero, porque se trata de un conglomerado de equipos experimentados y capaces de llegar muy lejos en la Copa Mundial de la FIFA, y segundo porque será emocionante ver quién se lleva el privilegio de ser primero, el consuelo de ser segundo y el sufrimiento de ser tercero a la espera de rival en 16avos de final.

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Países Bajos y Japón, un partidazo en el Mundial 2026

Los casi 70.000 espectadores que acudieron esta tarde al AT&T Stadium de Arlington, Texas, fueron testigos de un verdadero partidazo de la Copa del Mundo. Aunque es el primer tiempo parecía que Países Bajos era el único interesado en los tres puntos, todo se emparejó en la segunda parte.

El gol de Virgil van Dijk al 51′ sacó de la cueva a Japón, que pronto comenzó a generar inquietud en la defensa naranja. Fue en ese momento que los nipones lograron el empate (57′) gracias a un imponente remate de fuera del área de Nakamura.

Los tres veces subcampeones del mundo volvieron a ponerse por delante en el marcador, pero a dos minutos de los 90′, Kamada volvió a poner la paridad en el marcador. Un 2-2 que les supo a muy poco a los de la Naranja Mecánica.

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Suecia vs. Túnez: Mundial 2026

Autoritario triunfo de Suecia contra Túnez. Los hombres de Graham Potter le metieron 5-1 a los africanos que ven muy lejana la posibilidad de clasificarse a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Mucho más en el grupo que les tocó.

Aunque el descuento al final del primer tiempo los alcanzó a envalentonar para buscar la igualdad, los errores de sus defensas y el arquero fueron mortales para seguir compitiendo y golpes emocionales irreversibles.

Ahora los suecos tendrán un duelo europeo que servirá para definir verdaderamente para qué están en esta cita orbital. Además, será vital para ordenar la clasificación en el grupo de cara a una última fecha infartante.

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Segunda jornada del grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos vs. Suecia (12:00 p.m.) sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas

Túnez vs. Japón (11:00 p.m.) sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey en Nuevo León, México

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Tabla de posiciones del grupo F: Mundial 2026

Selección PTS DG 1 Suecia 3 +4 2 Japón 1 0 3 Países Bajos 1 0 4 Túnez 0 -4

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