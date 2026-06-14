Así quedó la tabla del Grupo E tras los partidos de Alemania y Ecuador en el Mundial 2026

La primera jornada del Grupo E dejó emociones hasta el último minuto, con Alemania imponiendo condiciones y Costa de Marfil golpeando sobre el final en el debut de Ecuador. Foto: EFE - SAM WASSON

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La primera jornada del Grupo E del Mundial 2026 dejó un panorama favorable para Alemania y Costa de Marfil, selecciones que comenzaron su camino con victorias y tomaron ventaja en la lucha por los cupos a los octavos de final. En contraste, Ecuador sufrió una dolorosa derrota sobre el final de su partido y Curazao pagó caro su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

La gran beneficiada de la fecha fue Alemania. La tetracampeona del mundo goleó 7-1 a Curazao en el NRG Stadium de Houston y se instaló en la cima de la zona gracias a una diferencia de gol ampliamente superior al resto de sus rivales. El equipo alemán mostró toda su contundencia ofensiva y resolvió sin mayores complicaciones un encuentro que tuvo un momento histórico cuando Livano Comenencia marcó el primer gol mundialista de Curazao para igualar transitoriamente el marcador.

Sin embargo, la reacción alemana fue inmediata. Felix Nmecha abrió la cuenta, Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja antes del descanso y Kai Havertz amplió de penalti para encaminar la goleada. En el segundo tiempo, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Denis Undav y nuevamente Havertz completaron el contundente 7-1 que recordó inevitablemente el histórico resultado que Alemania consiguió frente a Brasil en las semifinales de la Copa del Mundo de 2014.

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Costa de Marfil golpeó en el momento justo

El segundo partido del grupo parecía destinado al empate, pero Costa de Marfil encontró la victoria cuando el reloj marcaba 90 minutos. Amad Diallo aprovechó un espacio dentro del área y venció a Hernán Galíndez para darle el triunfo 1-0 a los africanos sobre Ecuador en Filadelfia.

El resultado fue especialmente doloroso para la selección ecuatoriana, que había generado las oportunidades más claras del encuentro. John Yeboah y Alan Minda estrellaron sus remates en el travesaño durante la primera parte, mientras que Costa de Marfil fue creciendo con el paso de los minutos hasta encontrar el premio en la última acción decisiva del partido.

Gracias a ese triunfo, los marfileños arrancan el torneo en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que Ecuador queda tercero y Curazao ocupa el último lugar sin unidades.

La segunda fecha puede empezar a definir la zona

La próxima jornada será determinante para las aspiraciones de todos los equipos. Alemania se enfrentará a Costa de Marfil en Toronto en un duelo entre los dos ganadores de la primera fecha, mientras que Ecuador estará obligado a sumar frente a Curazao en Kansas City para no comprometer seriamente sus opciones de clasificación.

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Así quedó la tabla del Grupo E tras la primera fecha

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