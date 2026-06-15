Así quedó el grupo H del Mundial 2026 tras los sorpresivos empates de España y Uruguay

Marcos Llorente y Pedri luego del empate en el grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Cabo Verde, este lunes 15 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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Lo que en el papel parecía un grupo “sencillo” para España y Uruguay, en realidad ha resultado una prueba de tenacidad enorme para este par de campeones del mundo. Primero con el sorprendente empate de Cabo Verde frente a España y luego con la también igualdad de Arabia Saudita.

Ahora, las cuatro selecciones deberán mantener el ritmo, pues aunque el debut en una Copa del Mundo es muy importante, el Mundial no termina allí y todavía quedan dos jornadas para enderezar el camino. Mucho más con la posibilidad de clasificar como uno de los ocho mejores terceros de la copa.

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España y su decepcionante debut en el Mundial 2026

Si bien ‘La Roja’ tuvo la mayoría de la posesión en su partido contra Cabo Verde, nunca lo pudo traducir en un gol. Sí hubo paradas extraordinarias del arquero Vizinho, pero nada milagroso o de mala suerte para España.

En cambio, la selección de África sí tuvo al menos dos ocasiones para ponerse por delante en el marcador. No obstante, tomó malas decisiones y terminó conformándose con un empate, el primero en la Copa Mundial de la FIFA.

Ahora el reto es una doble campeona del mundo, Uruguay, que viene herida luego de solo conseguir un punto en su debut. Eso sí, ahora con el convencimiento de poder sacarle resultados a cualquier rival del campeonato.

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Arabia Saudita y su empate con sabor a victoria

Esta nación con poca tradición futbolística, pero mucho petróleo, volvió a amargarle el primer partido de un mundial a una selección sudamericana. Uruguay estuvo a centímetros de llevarse la victoria, pero el reloj lo castigó.

Aunque los saudíes fueron peligrosos y efectivos en el primer tiempo, en el segundo desaparecieron de la ofensiva. Los charruas los arrinconaron contra su arco y si no hubiera sido por su portero se iban derrotados de Miami.

Un aspecto que tendrán que corregir para su cotejo contra la selección española. Otro combinado herido que deberá también mejorar si quiere aspirar a una victoria, pero más importante, a la validación futbolística de su país.

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Segunda jornada del grupo H en el Mundial 2026

España vs. Arabia Saudita (11:00 p.m.) domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Uruguay vs. Cabo Verde (5:00 p.m.) domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

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Tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026

Selección PTS DG 1 Cabo Verde 1 0 2 Arabia Saudita 1 0 3 Uruguay 1 0 4 España 1 0

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