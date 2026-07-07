¿Cómo le ha ido a Colombia en los partidos de octavos de final de un mundial?

El balón lanzado por el centrocampista colombiano James Rodríguez entra en la portería de Uruguay, logrando el segundo gol del equipo, durante el partido Colombia-Uruguay, de octavos de final del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 28 de junio de 2014. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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La selección esta a 90 minutos, y tal vez algo más, de repetir su mejor participación en una Copa Mundial de la FIFA. Los muchachos de Néstor Lorenzo quieren emular al equipo de Brasil 2014 que llegó hasta los cuartos de final de esa Copa del Mundo y por qué superar lo hecho hace 12 años.

Sin embargo, la primera preocupación de la selección de Colombia debe ser Suiza, que viene en un gran rendimiento luego de hilar tres victorias. Además, juega por su propio sueño de llegar por primera vez al cuadro de los ocho mejores de un mundial. Estos son las cifras de la Tricolor en octavos de final.

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En su segunda participación mundialista, que también fue su regreso a la cita orbital tras 28 años de ausencia, Colombia accedió a la fase de octavos de final gracias a su heroico y in extremis empate 1-1 frente a Alemania.

Ya en la fase de eliminación directa, la selección se midió ante Camerún, que venía de vencer a Argentina, vigente campeón del mundo, en el primer partido de la fase de grupos. Una confianza que se trasladó al partido con la Tricolor.

En compromiso viajó hasta los tiempos extra donde Roger Milla puso en ventaja a Camerún. Pocos minutos después René Higuita cometió un error en salir, costándole la clasificación al país, a pesar del 2-1 de Bernardo Redín.

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Colombia en el Mundial Brasil 2014

Después de la generación dorada de los 90, la cual jugó tres mundiales consecutivos, Colombia tuvo que pasar 16 años fuera de la cita orbital. Hasta que llegó el argentino José Néstor Pekerman a jugar el quinto mundial de la historia.

Este fue en Brasil y tras una primera ronda perfecta, nueve puntos de nueve posibles, nueve goles a favor y dos en contra, la selección se encontró con Uruguay en octavos de final en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Allí, James Rodríguez se consagró con el equipo nacional gracias a dos goles que clasificaron a la Tricolor a cuartos de final por primera vez. Para historia quedó esa volea del “10″ que lo inmortalizó en la historia del fútbol colombiano.

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Finalmente, en la última Copa del Mundo disputada por la selección de Colombia, el equipo de todos también jugó los octavos de final. Esta vez sin la brillantez de Brasil 2014, la Tricolor también clasificó como primer de grupo.

Los cruces le depararon un duelo contra Inglaterra que se adelantó en el minuto 53 con un polémico penal de Harry Kane. Hasta ese momento, Colombia no jugaba bien y parecía misión imposible conseguir el empate.

No obstante, en el minuto 90+3, Yerry Mina se elevó por los aires para empatar el encuentro con una cabezazo histórico. El partido tuvo que irse hasta los penales, donde Inglaterra se impuso gracias a su efectividad.

Volviendo a Norteamérica 2026, la selección quiere dejar atrás los fantasmas del pasado y llenarse de confianza para afrontar el partido de hoy contra Suiza. Una oportunidad de seguir llenando de alegría al país de la belleza.

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