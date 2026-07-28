“Lamento que el odio y las críticas los hayan consumido”, presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dando un discurso en el septuagésimo sexto congreso del órgano rector del fútbol en Vancouver, Canadá, el jueves 30 de abril de 2026. Foto: EFE - BOB FRID

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“A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”.

Escribió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una carta abierta. El suizo está en el cargo desde la salida de Joseph Blatter, involucrado en el escándalo de corrupción, Fifagate. Además, el dirigente sacó pecho de los aparentes cero incidentes de seguridad y violencia registrados durante el Mundial 2026.

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El problema con las visas en el Mundial 2026

“Lamento que el odio y las críticas los hayan consumido hasta el punto de que se hayan perdido todo”, siguió Infantino. Sin embargo, el torneo no estuvo exento de polémicas dentro y fuera de la cancha, comenzando con una de las sedes.

Desde el principio, quienes se opusieron a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos alegaron que el país no era la mejor opción. Algo que se notó en las dificultades de aficionados, jugadores y hasta árbitros para obtener el visado necesario para entrar al país norteamericano.

“Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política”, publicó la FIFA en la carta abierta de Gianni Infantino.

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Los “abusivos” precios de la FIFA

No obstante, ese tema fue justamente uno de los que más levantaron controversias antes y durante la cita orbital. Irán tuvo que pasar la noche en Tijuana, México, y viajar a suelo estadounidense horas antes de cada partido.

Además, la tensión geopolítica que rodeó el campeonato, las altas temperaturas en los tres países anfitriones e incluso los exorbitantes precios de las entradas configuraron un clima muy hostil para el campeonato mundial.

Eso sí, esto casi no se notó al final del torneo, pues según cifras del mismo organizador, se vendieron casi siete millones de boletas, promediando más de 65.000 aficionados por partido, dejando una ocupación total del 99,7%.

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Las decisiones arbitrales permeadas por la política

Por último, Infantino señaló que las decisiones arbitrales, especialmente la que involucró a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, tras serle apelada una tarjeta roja por llamado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Sus inconformidades con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes son comprensibles, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales”, dijo.

En conclusión, aunque el mundial de 48 equipos con dos pausas de hidratación por partido levantó críticas, terminó siendo un acierto de la FIFA. Eso sí, como cada cuatro años, no se salvó de tomar decisiones cuestionables, de pecar por omisión y ser señalado de solo pensar en el negocio.

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